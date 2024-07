„Dnes nám byl tento stadion oficiálně potvrzený ze strany domácího klubu i UEFA,“ potvrdil v úterý večer mluvčí plzeňského klubu Václav Hanzlík. „První zápas tedy odehrajeme na Slovensku a věříme, že nás do Košic přijede podpořit i hodně našich fanoušků,“ vyslovil zároveň přání.

Pro fanoušky plzeňské Viktorie to je rozhodně příznivá destinace. Na východ Slovenska je to zhruba 750 kilometrů, navíc z Prahy jezdí do Košic každý den několik přímých vlakových spojení. Jednosměrnou jízdenku lze pořídit pod tisíc korun.

Dějištěm utkání bude Košická Futbalová Aréna, nově otevřený stadion s kapacitou 12 555 lidí, na němž byla právě teď v pondělí největší návštěva v krátké historii. Na přípravný zápas domácího klubu FC Košice se slavným AS Řím přišlo 12 050 diváků. Vyprodaný byl celý stadion s výjimkou sektoru hostů.

Ve stejné fázi této soutěže se před rokem v Košické Futbalové Aréně představila i pražská Slavia, s jiný ukrajinský klubem Dnipro-I tam remizovala 1:1, ale předtím doma vyhrála 3:0 a tak postoupila.

Ani pro viktoriány není Kryvbas úplnou neznámou, v utkání plném emocí ho v lednu porazili na soustředění ve španělském Benidormu 3:0. „Bylo to trochu více ragby,“ zavzpomínal na tento duel plzeňský asistent Jan Trousil. „Ale aspoň s tím soupeřem už máme zkušenost,“ doplnil.

| Video: Youtube

Ukrajinský tým v úterý podlehl na závěr herního kempu ve Slovinsku tureckém Rizesporu (3:4), teď už se bude chystat na ligovou premiéru s Černomore Oděsa, kterou odehraje 3. srpna.

Pět dní na to je na programu v Košicích první pohárový zápas, odveta se hraje 15. srpna v plzeňské Doosan Areně. Přesné časy budou teprve určeny.