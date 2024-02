Na startu jarní části sezony vyhlásili fotbalisté Viktorie Plzeň útok na triumf v tuzemském poháru a dnes jim stojí v cestě další soupeř. Ve čtvrtfinále MOL Cupu se představí od 18 hodin v Jablonci. Přímý přenos vysílá televizní stanice ČT Sport.

Fotbalisté Viktorie Plzeň prošli do čtvrtfinále MOL Cupu přes Olomouc (3:1) a předtím vyřadili i divizního lídra, svoji jmenovkyni z Mariánských Lázní (10:0). Z toho utkání je snímek i fotogalerie. | Foto: Deník/Daniel Seifert

„Naše touha je uspět, ale neuniklo nám, že Jablonec zaznamenal na jaře obrovský progres,“ varoval plzeňský trenér Miroslav Koubek navzdory tomu, že čtvrtfinálový soupeř je ve FORTUNA:LIZE se 24 body až na 11. místě.

„Ale na jaře sází góly,“ doplnil kouč Viktorie. Jako důkaz jistě poslouží sobotní podještědské derby, v němž Jablonec remizoval 3:3 v Liberci. Koubka může těšit, že v lize se jeho celku daří, na jaře odskočil na třetím místě Slovácku už o deset bodů.

FOTO, VIDEO: Zápas v Jablonci vyvolal vzpomínky na první trofej Viktorie

„Třetí místo je dobré, vážíme si ho,“ pochvaloval si kouč plzeňské Viktorie po domácím vítězství nad Zlínem (3:0). Teď už ale upíná veškerou pozornost ke čtvrtfinále MOL Cupu v Jablonci.

Byl to kontrolovaný výkon, pochvaloval si trenér Koubek po vítězství nad Zlínem

„Obě mužstva vydala v sobotu určité penzum sil, po pár dnech se hraje znovu. Soupeř bude mít výhodu domácího prostředí. Čeká nás náročná mise a velmi těžký úkol,“ uznal trenér Koubek.

„Ale náš cíl zůstává stejný, pokusíme se uspět,“ doplnil před pohárovou bitvou. Viktoriáni postoupili do čtvrtfinále přes Mariánské Lázně (10:0) a Olomouc (3:1).

Zvlášť pikantní souboj to bude pro momentálně nejlepšího ligového střelce Pavla Šulce, jenž loni hostoval z Plzně právě v Jablonci. Ale teď už přijede na stadion Střelnice jako soupeř.

„Těším se, že zase uvidím kluky, všechny v klubu. Ale věřím, že to zvládneme vítězně. Chceme v poháru dojít co nejdál,“ vzkázal Pavel Šulc do Jablonce.

„Jsem šťastný, že se daří mně i Viktorce. Doufám, že budu střílet góly i dál, třeba i v Jablonci,“ usmál se plzeňský snajpr v nahrávce pro Facebook MOL Cupu.

Jablonec ale před domácím publikem nedá kůži lacino. „Budeme chtít Plzeň potrápit, ideálně porazit,“ slíbil Tomáš Čížek, asistent trenéra Radoslava Látala.

Jablonec v poháru přešel přes pražskou Admiru (5:1), pak se hodně natrápil v Domažlicích, kde postoupil až díky lépe zvládnutému penaltovému rozstřelu, a pak vyhrál 2:1 v Českých Budějovicích. „S postupem do čtvrtfinále jsme spokojení. Ale chceme víc. Je to nejsnazší cesta do Evropy, úspěchu podřídíme všechno. Nebudeme nikoho šetřit,“ slíbil s tím, že do sestavy promluví jen zdravotní stav hráčů.

I když by se mohlo zdát, že favoritem bude Plzeň, jablonecký asistent si to nemyslí.

„My si věříme na každého soupeře, v poháru je to o jednom zápase,“ dodal Tomáš Čížek odhodlaně.

Zajímavé také je, že oba soupeři se pár dnů po pohárovém mači na stejném místě střetnou i ve 25. ligovém kole, kdy viktoriáni zamíří v neděli 17. března opět do Jablonce (výkop 15.00).

Zdroj: Youtube

Pak bude mít liga 14 dnů reprezentační přestávku.

První semifinalista MOL Cupu už je jasný, Opava porazila doma v souboji dvou druholigových celků pražskou Duklu 2:0. Zítra hraje Zlín s Libercem a v Edenu je derby pražských S.

Ale nás teď zajímá, jak dopadne plzeňská Viktoria v Jablonci.

Zůstanou svěřenci trenéra Miroslava Koubka ve hře o pohárovou trofej?