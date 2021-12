„Dostávali jsme do hry pomalu, soupeř měl lepší pohyb. Ale po čtvrthodině jsme až do poločasu hráli dobře, dali jsme dvě branky. Ve druhé půli už jsme si to pohlídali,“ zhodnotil utkání plzeňský kouč Michal Bílek.

A ocenil, že jeho tým doma už počtvrté v řadě neinkasoval a má z těchto zápasů impozantní skóre 13:0. Vždycky je důležité hrát vzadu na nulu, mužstvu to pomůže,“ pokračoval trenér plzeňské Viktorie. „Liberec měl velmi dobré výsledky, ukázal svoji sílu. Vážíme si toho vítězství,“ dodal Michal Bílek.

„My jsme zápas ztratili v první půli, ve druhé už to bylo vyrovnané. Ale ve finální fázi toho od nás bylo málo, poprvé jsme trefili branku až dvě minuty před koncem. Soupeř nás svoji kvalitou donutil k chybám,“ kontroval jeho liberecký protějšek Luboš Kozel.

Ani jeden z týmů nemohl nastoupit kompletní. Viktoriánům chyběl vedle vykartovaného Mosquery i Kopic, jenž se v týdnu zranil. Také Liberec měl jednu citelnou absenci, přijel bez zraněného Matouška.

První šanci zápasu měli v osmé minutě domácí, jenže střelu Šulce zblokovala liberecká obrana, na druhé straně zmařil slibný brejk Liberce včasným vyběhnutím gólman Staněk. I další ofenzivní pokusy hostů končily na pozorné defenzivě, až v 16. minutě pálil Júsuf Hilál, ale nepřesně.

A tak z protiútoku udeřilo na druhé straně, Kalvach poslal krásný oblouček za obranu kam si naběhl obránce Řezník a jeho zpracování i zakončení bylo precizní, liberecký gólman Knobloch neměl šanci – 1:0. Zkušený plzeňský bek, který už byl v létě na odchodu potvrdil, že se mu na Liberec daří. Už v srpnu rozhodl svým gólem utkání pod Ještědem.

Plzeň po vedoucím gólu ožila, ale párkrát chyběla lepší finální přihrávka a Kalvach střílel ve 24. minutě nepřesně. Pak se dvakrát dral do akce štírek Sýkora, vždycky mu krůček chyběl. Do třetice už to vyšlo, k zakončení ho vyzval nejlepší plzeňský střelec Beauguel a levonohý fotbalista poslal obloučkem přes gólmana míč do sítě – 2:0.

Liberec ale působil sympaticky, dál se tlačil i k zakončení, Tuptova tečovaná rána zdálky přinesla jen roh. Dvě minuty před půlí pak vytáhl brankář hostů gólovou hlavičku Šulce ze šibenice. A tak se šlo do kabin za dvoubrankového vedení Viktorie.

Hned ve druhé minutě střihl efektně nůžkami hostující Júsuf Hilál, plzeňskou branku však netrefil. Mezi tyče nešla ani střela Havelky v 53. minutě. Na druhé straně nepotrestal Šulc chybnou rozehrávku brankáře Knoblocha. Domácí gólman Staněk si musel připsat první zákrok až v 88. minutě, kdy bezpečně lapil hlavičku střídajícího Rabušice.

Viktoria Plzeň – Slovan Liberec 2:0

Poločas: 2:0

Branky: 17. Řezník, 28. Sýkora.

Rozhodčí: Černý – Nádvorník, Podaný. ŽK: Beauguel, Hejda (oba Plz.). Diváků: 1000.

Viktoria Plzeň: Staněk – Řezník, Pernica, Hejda, Havel – Bucha, Kalvach – Sýkora (82. Sýkora), Čermák (70. Káčer), Šulc (70. Kayamba) – Beauguel.

Slovan Liberec: Knobloch – Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula – Koscelník (46. Fukala), Tiéhi, Ch. Frýdek (65. Purzitidis), Havelka (74. Rondić), Tupta (46. Stoch) – Júsuf Hilál (57. Rabušic).