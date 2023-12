/ROZHOVOR/ Ve 22. minutě dal gól, ale ani se příliš neradoval, protože si myslel, že byl v ofsajdu. Ale nebyl. Svojí trefou tak Jan Kliment přispěl k pohodovému vítězství 5:0 nad Českými Budějovicemi.

Plzeňský útočník Jan Kliment zvyšoval ve 22. minutě na 2:0. | Foto: fcv

„Říkali jsme si, že do nich musíme šlápnout, abychom rozhodli už v první půlce. Za mě spokojenost, takhle nějak jsme si to představovali,“ říkal pak Kliment novinářům.

Vy jste skóroval poprvé od 17. září, kdy jste se podílel jedním gólem na kanonádě ve Zlíně (7:1). Nakolik je to pro vás důležité?

Měl jsem horší období, kdy jsem sice hrál slušně, ale nedával jsem branky. Šance jsem měl, třeba proti Ballkani nebo v Hradci, kdy jsem mohl rozhodnout. Jsem rád, že mně to tam teď spadlo.

Nebál jste se, že to bude ofsajd?

Trošku jo, takže jsem se ani moc neradoval. Až když se to na půlce rozhodlo, byl jsem rád. Na 80 procent jsem si myslel, že je to ofsajd. Nakonec nebyl.

Ještě bych se vrátil ke střelecké potenci. Co s tím útočník, od kterého se góly čekají, na tréninku dělá?

Minulý rok jsem měl formu, ale pak přišlo zranění. Ve fotbale to tak je, když vám to tam padá, dáte všechno. Teď jsem měl horší období, které jsem si doufám vybral. Samozřejmě, že přemýšlíte, co dělat lépe. Ale moc toho nejde, musí to tam jednou padnout a protrhne se to.

V útočné formaci jste nastoupil i s Matějem Vydrou, s nímž se dobře znáte. Byla to pro vás výhoda?

Jo, i v tréninku, když spolu hrajeme, o sobě víme. Jsme sehraní. Dneska jsme to taky ukázali. Je jenom škoda, že jsme nepřidali gólů víc.

Vnímáte, že teď máte při zranění Durosinmiho, předtím i Vydry a teď zase Chorého větší šanci ukázat se?

Ve fotbale se všechno strašně rychle mění, jednou jste dole a pak zase nahoře. Jsem rád, že když kluci odpadli, tak jsem splatil důvěru, i když jsem nedával góly. Ten dnešní byl třešnička na dortu. Doufám, že teď se to odšpuntuje.

Viktoria rozstřílela Budějovice a drží v lize třetí místo za pražskými S

Jak vnímáte pozici v tabulce. Je pro vás stěžejní upevnit si třetí místo nebo budete ještě nahánět celky před vámi?Potřebovali jsme vyhrát, abychom byli třetí. Myslím, že na druhé místo ztrácíme dost bodů. Soustředíme se sami na sebe, až čas ukáže. Myslíme na to, abychom byli v tabulce co nejvýš. Loni to ukázala Sparta, trápila se a nakonec vyhrála titul. Není to nic nemožného.

Ve druhé půli přilétla z budějovického kotle čtyřikrát na hřiště dýmovnice. Jak jste to vnímal?

Poprvé jsem to ani nezaregistroval, až podruhé. Je to blbé, za stavu 0:3 tím fanoušci ublíží hlavně svému týmu. Ale když jste poblíž jejich kotle, není to nic příjemného.