Fotbalisté Viktorie Plzeň sice v sobotu večer vedli nad Mladou Boleslaví po šťastné brance Tomáše Chorého ze 63. minuty, ale v závěru zápasu pláchl plzeňské obraně střídající Vaníček, debutující gólman Martin Jedlička ho fauloval a Ladra z penalty o tyč vyrovnal na konečných 1:1.

Fotbalisté Viktorie Plzeň na úvod ligového jara doma remizovali s Mladou Boleslaví 1:1. | Foto: fcv/Jan Kubíček

„Nebyl jsem úplně spokojený se vstupem do zápasu, dovolili jsme soupeři několik šancí, trefili i břevno. My jsme se do zápasu dostávali postupně. Ale ve druhé půli už byl náš tlak velký, měli jsme vytěžit víc než jednu vstřelenou branku,“ začal s hodnocením zápasu plzeňský kouč Miroslav Koubek. Jeho tým na úvod ligového jara doma jen remizoval s Mladou Boleslaví 1:1.

Viktoria přišla o výhru penaltou v závěru, Boleslav brala bod

„Možná tam bylo na úvod až moc nervozity. Boleslav to dobře odbránila a pořád hrozila kvalitou svých hráčů,“ uznal i sílu soupeře, který v zimě změnil trenéra, na lavičku usedl David Holoubek, i herní styl. „Když vedete a v závěru vám proteče vítězství mezi prsty, vždycky cítíte zklamání. Ale dneska není velké, protože jsme odvedli poctivý výkon,“ doplnil trenér Viktorie, která v závěru bránila hubený náskok, ale po ojedinělé akci soupeř z penalty vyrovnal.

„Byl to takový odkop nazdařbůh, ale naši stopeři neměli dobré postavení. A Martin (Jedlička) to mohl přečíst lépe,“ okomentoval trenér Plzně vyrovnávací branku Mladé Boleslavi.

„Ale nic mu nevyčítám, jinak odvedl výborný výkon,“ pochválil brankáře, který převzal post jedničky po odchodu Staňka do Slavie.

Navzdory domácí ztrátě po remíze s Mladou Boleslaví si svěřenci trenéra Koubka upevnili v tabulce třetí místo, protože Slovácko předtím padlo s Pardubicemi (1:2).

Zdroj: Youtube

„No vidíte, utrhli jsme se Slovácku o bod,“ usmál se kouč Plzně.

Tu čeká už v úterý další těžký zápas, od 18 hodin nastoupí v ligové dohrávce v Ostravě-Vítkovicích proti Baníku.