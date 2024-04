Plzeňští fotbalisté kráčí dál i MOL Cupem, v úterý vyhráli čtvrtfinále v Jablonci 3:0 a o finále se utkají se 24. dubna doma Zlínem. Druhý finalista vzejde už ve středu z dvojice Opava - Sparta.

Jan Kopic, který strávil v Jablonci čtyři sezony, v nichž odehrál 149 ligových zápasů, nasměroval včera fotbalisty Viktorie Plzeň gólem a přihrávkou do semifinále letošního MOL Cupu. | Foto: FC Viktoria Plzeň

Za postupem v Jablonci nasměroval viktoriány zkušený Jan Kopic. Nejprve si jeho centr srazil do vlastní sítě srbský stoper Tekijaški a pak se plzeňský záložník ve skluzu prosadil sám.

Už v poločase vedla Plzeň 2:0, přestože to bylo celkem vyrovnané utkání. „Rozhodla první branka, kterou jsme si dali sami. To ovlivnilo ráz utkání. Chtěli jsme co nejdéle udržet nulu vzadu a tohle to zhatilo,“ litoval jablonecký kouč Radoslav Látal.

Jeho plzeňský protějšek souhlasil s tím, že to jeho tým neměl na severu Čech snadné. „Jablonec vůbec nehrál špatně. Byl nebezpečný v náběhových situacích, v rychlém přechodu do útoku,“ uznal Miroslav Koubek.

„Trošku nás domácí zaskočili rozestavením 4-3-3, museli jsme se s tím vyrovnat, proto jsme se dostávali do hry až postupně. Pak se projevila naše zkušenost, měli jsme hru pod kontrolou,“ vysvětloval 72letý kouč.

„Bylo vidět, že se nám vrátili do sestavy hráči, kteří nebyli v lize,“ připomněl trenér Koubek, že měl k dispozici silnější sestavu než v sobotu při domácí porážce s Libercem (1:3).

V Jabloni nejprve zachraňoval po rohu na brankové čáře plzeňský gólman Jedlička, ale už v 11. minutě orazítkoval Šulc překvapivou střelou tyč. Na druhé straně pak nedosáhl Martinec před brankou na nabídku od Chramosty. Kalvachův trestný kop ve 24. minutě skončil vedle, a když se pak Červ proháčkoval do šestnáctky, nikdo ze spoluhráčů na jeho přihrávku nedosáhl.

Až po půlhodině hry se začaly dít věci. Nejprve trefil po ráně Kratochvíla tyč i Jablonec. A ve 34. minutě už domácí dostali míč do sítě, ale do té vlastní. Šulc poslal balon na pravou stranu Kopicovi, jehož centr srazil za gólmana Tekijaški – 0:1.

A za tři minuty bylo na plzeňské straně ještě veseleji, Souaré si vlevo narazil s Červem a poslal přízemní centr před branku, kde ve skluzu zakončoval Kopic – 0:2.

Zdramatizovat zápas mohl ještě před půlí Čanturišvili, ale pálil po akci Kanakimany vedle. Jablonci nepomohlo po hodině hry ani trojnásobné střídání. Naopak razítko na plzeňský postup do semifinále dal v 65. minutě francouzský fotbalista Souaré, pak už se jen dohrávalo.

Viktoriáni vyzvou v boji o finále v domácí Doosan Areně v lize o záchranu bojující Zlín. Hrát se bude ve středu 24. dubna, kdy bylo původně plánováno finále.

O jeho prvním účastníkovi rozhodne dnešní zápas na hřišti druholigové Opavy kam přijede lídr nejvyšší soutěže pražská Sparta.

FK Jablonec - Viktoria Plzeň 0:3

Poločas: 0:2

Branky: 34. Tekijaški vlastní, 37. Kopic, 65. Souaré.

Rozhodčí: Radina – Caletka, Antoníček. ŽK: Kratochvíl, Štěpánek, Hollý – Kopic, Červ. Diváků: 2011.

Jablonec: Hanuš – F. Souček, Tekijaški, D. Souček – Čanturišvili (61. Hübschman), Kratochvíl (61. Houska), Martinec (76. Velich), Hollý (82. Gaši), Štěpánek – Kanakimana, Chramosta (61. Alégué).

Viktoria: Jedlička – Dweh, Hranáč, Jemelka – Kopic (89. Sýkora), Červ (89. Hejda), Kalvach, Souaré – Šulc (85. Traoré), Chorý (89. Metsoko), Vydra (66. Kliment).