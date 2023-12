Už jen čtyři celky jsou po pěti kolech základních skupin evropských fotbalových pohárů s plným bodovým ziskem. A jedním z nich je plzeňská Viktoria, která se tak nachází ve společnosti světových gigantů Realu Madrid, Manchesteru City nebo Bayeru Leverkusen.

Mladý Pavel Hašek si odbyl ve čtvrtečním utkání v albánské Tiraně s kosovským FC Ballkani (1:0) premiéru v áčku Viktorie Plzeň. | Foto: fcv/Jan Kubíček

Ano, ti takhle kralují nejprestižnější klubové soutěži Lize mistrů nebo v případě německého celku Evropské lize, zatímco viktoriáni jsou bez ztráty kytičky jen v chudší Konferenční lize. Ale i to se počítá.

Podobně to okomentoval po vítězství v albánské Tiraně nad kosovskými šampiony FC Ballkani (1:0) i plzeňský trenér Miroslav Koubek. „Je potěšitelné a pravděpodobně i nečekané, co se nám v Konferenční lize podařilo. Navíc to nebylo s úplně lehkými soupeři,“ říkal 72letý kouč v útrobách moderního Air Albania Stadium.

Vždyť i Aston Villa už v Konferenční lize prohrála na hřišti Legie Varšava. Bez porážky jsou sice také Lille, Gent, Bruggy, Fiorentina, Ferencvaros či PAOK Soluň, ale ti všichni už poztráceli body remízami.

Viktoriáni na evropské scéně válí, další vítězství trefil Šulc

Kouč vyzdvihl, že tentokrát se podařilo uspět, i když dal šanci hráčům, kteří dosud tolik nenastupovali. Mezi nimi byla i trojice 18letých mladíků (gólman Baier, stoper Paluska a střídající Hašek do ofenzivy – pozn. aut.).

„Těší mě, že jsme dokázali vyhrát jako celý kádr. To nebyla otázka jedenácti hráčů ze základu, šlo o kolektivní dílo,“ pochvaloval si Koubek.

Jeho tým sbírá v pohárové Evropě nejen body, ale i finance, které jsou důležité pro klubovou pokladnu. Za výhru nad Ballkani do ní přibude dalších půl milionu eur (cca 12,5 milionu korun). Celkově už viktoriáni vydělali v Konferenční lize přes 200 milionů korun. To jistě není nezanedbatelná částka.

Ale ani opojený euforií z dalšího pohárového vítězství neopomněl trenér plzeňské Viktorie připomenout, že v domácí nejvyšší jeho tým ztrácí. Z posledních pěti zápasů vyhrál jediné.

„Možná jsme se víc koncentrovali na výsledky v Evropě, je to i finanční přínos, zvyšujeme klubový koeficient, ale v české lize nám něco chybí,“ přemýšlel Miroslav Koubek nahlas.

„Tím nechci říct, že bychom v domácí soutěži něco vypouštěli. Naopak, trápí nás to. Tančíme na třech svatbách, ještě je tam MOL Cup, a to není jednoduché,“ připomněl zkušený kouč, že Viktoria postoupila i do čtvrtfinále tuzemského poháru. Soupeře se dozví při losu příští pátek.

Plzeňský asistent má z Albánie titul, zažil tam i střelbu během utkání

Především však potřebuje zvládnout složitý ligový program následujících dnů, kdy hraje od neděle do neděle tři zápasy. Začíná teď v Ostravě, kde hraje od 15 hodin proti domácímu Baníku. Ve středu ji čeká dohrávka v Mladé Boleslavi (17.00) a v neděli 10. prosince přivítá od 15 hodin České Budějovice.

„Tyhle tři zápasy jsou pro nás teď priorita, potřebujeme je sehrát co nejlépe,“ reagoval trenér Koubek, jestli je pro něho velké lákadlo porazit v posledním kole Konferenční doma Astanu (čtvrtek 14. 12., 21.00) a zakončit tak skupinu C s plným bodovým ziskem. „Na to ještě vůbec nemyslím,“ potvrdil zkušený kouč, že se jeho zraky teď upínají k FORTUNA:LIZE.

Však také z Tirany odletěli plzeňští fotbalisté přímo do Ostravy, aby ušetřili síly dlouhým cestováním ve složitých přírodních podmínkách současného Česka.

Přinese to viktoriánům důležité ligové body?