Příští rok na jaře to bude už deset let, kdy zůstali fotbalisté Viktorie Plzeň naposledy kromě české ligy ve hře i v evropském a tuzemském poháru. Až současný tým trenéra Miroslava Koubka dokázal podobný úspěch zopakovat.

Radost viktoriánů po postupu přes chorvatské Dinamo Záhřeb do jarní fáze Evropské konferenční ligy. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Evropskou konferenční ligou procházejí viktoriáni zatím bez zaváhání, po čtyřech zápasech mají na kontě plný počet bodů a s předstihem rozhodli o tom, že skupinu C vyhrají.

No a když minulý čtvrtek zvládli osmifinále MOL Cupu v Olomouci, kde vyhráli 3:1, bude je zajímat i čtvrtfinálový los tuzemské pohárové soutěže, ze které vede cesta do Evropské ligy. „Cením si toho, jak jsme to tady zvládli. Byl to velice náročný zápas, navíc v oslabené sestavě,“ těšil plzeňského trenéra Miroslava Koubka postup i předvedený výkon.

Jeho svěřenci už teď vědí, že je čeká i pořádně perné jaro roku 2024.

Vzpomenete si, jak to bylo před deseti lety?

V zimě klub opustil kouč Pavel Vrba, jenž zamířil na lavičku národního týmu, a trenérského žezla se ujal Dušan Uhrin mladší.

Začal skvěle, postupem přes Šachťar Doněck (1:1 doma, 2:1 venku) do osmifinále Evropské ligy, kde jeho tým zastavil Olympique Lyon (1:4 venku a 2:1 doma).

Viktorii se dařilo i v Českém poháru, v němž prohrála na hřišti Sparty až po penaltovém rozstřelu. Domácí předtím vyrovnávali v závěru z pokutového kopu po nešťastné ruce Milana Petržely.

A plzeňský záložník si tehdy vypil kalich hořkosti až do dna, když v desáté sérii nedal penaltu a trofej nad hlavu zvedla Sparta, která tehdy vyhrála i ligu, Plzeň skončila na druhém místě.

Na to, jak vše dopadne v této sezoně, si ještě musíme počkat. Dosud neskončil ani fotbalový podzim, po reprezentační přestávce se rozeběhne druhá polovina základní části FORTUNA:LIGY.

Plzeňská Viktoria do ní vstoupí sobotním zápasem na novém stadionu v Hradci Králové, který má výkop v 15 hodin. A soupeři má co vracet, doma ztratila body po remíze 1:1.

„Jsme vyšťavení, rozsekaní jako nudle,“ posteskl si po pohárovém zápase plzeňský kouč. „Po asi patnáctém anglickém týdnu jsme potřebovali zregenerovat,“ dodal.

Jistě tak uvítal, že následovala reprezentační přestávka, i když v ní měl čtyři hráče na srazech národních týmů (Staněk, Chorý, Jirka, Dweh). Teď už se všichni pomalu vrací do Plzně a budou se chystat na pokračování FORTUNA:LIGY a dva zápasy je čekají ještě ve skupině Evropské konferenční ligy.

„Nepochybně budeme muset využít celou šířku kádru. Zamyslíme se nad tím, co upřednostníme, kde hledat aktuálně větší prioritu,“ prohlásil už dříve Koubek.

„Po zralé úvaze dostanou šanci kluci, co dosud tolik nehráli,“ doplnil. Ve FORTUNA:LIZE jeho tým poztrácel hodně bodů, je třeba je dohnat. Ale ani boje na evropské scéně nelze podcenit…