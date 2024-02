Fotbalisté Viktorie Plzeň vstoupili do ligového jara domácí remízou s Mladou Boleslaví (1:1) a dál drží třetí příčku. V sobotu večer vedli po brance Chorého, ale v závěru pláchl obraně Vaníček, gólman Jedlička ho fauloval a Ladra z penalty vyrovnal.

Viktoria Plzeň v jarní soutěžní premiéře jen remizovala. Na snímku domácí Matěj Vydra v souboji s Tomášem Králem. | Foto: FCVP

"Nebyl jsem úplně spokojený se vstupem do zápasu, dovolili jsme soupeři několik šancí, trefili i břevno. My jsme se do zápasu dostávali postupně. Ale ve druhé půli už jsme měli velký tlak, z něhož jsme měli vytěžit víc než jednu branku," zhodnotil utkání plzeňský kouč Miroslav Koubek.

"Možná tam bylo na úvod až moc nervozity. Boleslav to dobře odbránila, pořád hrozila kvalitou svých hráčů. Když vedete a v závěru vám protoče vítězství mezi prsty, vždycky cítíte zklamání, ale dneska jenom trochu, odvedli jsme poctivý výkon," doplnil trenér Viktorie, která vedla po gólu Tomáše Chorého, ale soupeř v závěru z penalty vyrovnal.

"Byl to takový odkop nazdařbůh, ale naši stopeři neměli dobré postavení. A Martin (Jedlička) to mohl přečíst lépe, ale nic mu nevyčítám, chytal velmi dobře," okomentoval trenér Plzně vyrovnávací branku Mladé Boleslavi.

První střelu na branku sice vyslal plzeňský útočník Matěj Vydra, ale jeho pokus zpoza šestnáctky ukryl v rukavicích brankář Trmala. Na druhé straně pálil Suchomel vedle a odstartoval tak minuty, které patřily Boleslavi.

V osmé minutě už musel při střele Kostky, který se prohnal kolem Cadua, vytáhnout zákrok plzeňský brankář Jedlička. Ve 14. minutě pak měl velké štěstí, po hlavičce Pulkraba ho zachránilo břevno, dorážku Kušeje vytáhl na roh. Jeho centr ve 25. minutě jen s obtížemi zkrotil na brankové čáře.

V těchto chvílích byli aktivnější hosté, ale pak přece jen převzali otěže první půle viktoriáni. Ve 27. minutě posunul Vydra doprava na Chorého, který hledal spoluhráče před brankou, ale nikdo na míč nedosáhl. Boleslavská defenziva pak vyřešila i závar po trestném kopu středopolaře Lukáše Kalvacha.

Adresáta nenašel vzápětí ani střílený centr Kopice, ve 34. minutě vybojoval Chorý balon a vystrašil gólmana Trmala skákavou ranou a tři minuty na to se Cadu u postranní čáry zbavil svého strážce, jeho centr se snesl na břevno. A když v nastaveném čase nepropálil plzeňského brankáře z těžkého úhlu Kubista, šla se do kabin za bezbrankového stavu.

Ve druhé půli dlouho žádná šance nepřicházela, ale tlak domácí Viktorie Plzeň s přibývajícím časem sílil. Hostující kouč David Holoubek ho chtěl zastavit střídáním, už měl u postranní čáry připravené dva hráče, ale nestihl to. V 63. minutě si po dlouhém centru Kopice narazil Tomáš Chorý nechtěně míč o Hranáče a protlačil opakovanou střelu dotlačil do sítě – 1:0.

Teprve pak přišla změna sestavě Boleslavi. A právě jeden z nových hráčů Jawo mohl brzy vyrovnat, jenže Jedlička ho v tutovce vychytal. Teprve pak zdvihl pomezní rozhodčí praporek na znamení ofsajdu. Vzrušení v Doosan Areně bylo tedy zbytečné.

V 79. byl blízko první branky v plzeňském dresu střídající Červ, ale nedal. Viktoriáni už se pak spíš soustředili na bránění hubeného náskoku, ale nepovedlo se jim to. V 87. minutě běžel po nákopu za plzeňskou obranu Vaníček sám na Jedličku, plzeňský gólman mu skočil pod nohy a sudí Černý nekompromisně ukázal na penaltu. Tu Ladra se štěstím o tyč proměnil – 1:1. Domácí pak vrhli všechny síly do útoku, ale skórovat už nedokázali.

Viktoria Plzeň – FK Mladá Boleslav 1:1

Poločas: 0:0. Branky: 63. Chorý – 87. Ladra z penalty. Rozhodčí: Černý – Paták, Podaný. Bez karet. Diváků: 9086. Sestava FC Viktoria Plzeň: Jedlička – Hranáč, Hejda, Dweh – Kopic, Kalvach, Šulc, Valenta (73. Červ), Cadu – Chorý (82. Kliment), Vydra (73. Traoré). Sestava FK Ml. Boleslav: Trmal – Kostka, Suchý, Král, Suchomel – Karafiát, Kubista (78. Žitný) – Kušej (78. Vaníček), D. Mareček (64. Hilál), Ladra (90. Poulolo) – Pulkrab (64. Jawo).

