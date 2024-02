Na předsezonní tiskové konferenci fotbalové Viktorie Plzeň působil její kouč Miroslav Koubek klidným dojmem. A to i přesto, že zatím stále není jasné, jestli a v jaké pozici bude u týmu pokračovat. Uklidňují ho zřejmě prohlášení klubových bossů, že s ním i nadále počítají i to, že má téměř jasno o složení základní sestavy. „Výstup ze zimní přípravy je veskrze pozitivní. Marodka není,“ vyprávěl před sálem zaplněným novináři.

Tisková konference FC Viktoria Plzeň. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

Kdo nahradí brankářskou jedničku Staňka, jenž odešel do Slavie? Bude to Jedlička?

Před přípravou Martin nebyl jasnou jedničkou, vždy mají hráči stejnou výchozí pozici. Ale tím, že Viktor Baier onemocněl, stal se Jedlička gólmanem pro tuto chvíli číslo jedna.

Do jaké míry máte jasno o dalších místech sestavy? Co noví hráči (Červ, Valenta, Souaré), mají šanci být v základu?

Šanci mají, jinak bychom je nedělali na přestup. Jasno o sestavě už musím mít, v tuhle chvíli je to tak na devadesát procent. Jedno místo si nechám s kolegy k diskusi a rozmýšlení.

Jste spokojený se složením kádru? Počítáte ještě s nějakým zužováním?

Já vyjadřuji spokojenost se stavem kádru. Ale dlouhodobě říkám, že když na delší dobu vypadl Durosinmi, měli bychom se perspektivně zamyslet, zda nedoplnit kvalitu v útoku. Jinak jsem spokojený. Stopeři jsou silní, naše kraje také, střed zálohy rovněž. Tak snad jen hrot je ke zvážení do budoucna.

Bylo v zimní přípravě něco, co vás zaskočilo?

Ne, proběhla standardně. Byla čtyřtýdenní, když nepočítám tento týden před startem ligy. Principy jsou známé. Šest přípravných zápasů, tři doma v Luční ulici, tři ve Španělsku. Výstup je veskrze pozitivní. Marodka není, to je významný faktor. Jen Milan Havel je zatím mimo. Také náš herní projev, hlavně v zápasech ve Španělsku, vzbuzuje naděje.

Už v sobotu, vás doma od 18 hodin čeká Mladá Boleslav. Máte představu, jaký to je soupeř na start ligy?

Jak oni monitorují nás, my sledujeme je. Boleslav je velmi nebezpečné mužstvo, po změně trenéra mají nové prvky ve hře, došlo tam i k hráčským změnám. V Turecku vypadala velice dobře, čeká nás velmi těžký soupeř.

On vůbec začátek jara pro vás bude ve FORTUNA:LIZE složitý, hned v úterý jedete do Ostravy a v sobotu potom na Bohemku?

Víme všichni, že start do soutěže je velmi důležitý. Vyrazit dobře do závodů, to je pak výhoda. My tomu obtížnému startu, kdy nás čeká těžký trojboj během sedmi dnů, dáváme velkou váhu. Naším cílem a úkolem je, abychom vykročili správně.

Brzy se také dozvíte soupeře pro osmifinále Evropské konferenční ligy. Máte nějaké přání pro los? Spíš někoho slavného nebo tým, přes který bude snadné přejít?

V Evropě si nevyberete, neměli jsme ani doteď snadného soupeře. Jeďte dvakrát po sobě do Kazachstánu, dvakrát porazit Záhřeb také není jen tak. To musíte prožít. Mimochodem, Drita teď porazila v přípravě Dynamo Kyjev.

