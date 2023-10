Po reprezentační přestávce ještě nedali fotbalisté Viktorie Plzeň gól ze hry. Proměněná penalta útočníka Tomáše Chorého jim zajistila ve čtvrtek večer těsné vítězství v Evropské konferenční lize na hřišti chorvatského Dinama Záhřeb, ale v nejvyšší české soutěži se v poslední době trápí. V neděli prohráli v domácí Doosan Areně s Karvinou 0:1.

Plzeňští fotbalisté prohráli doma s Karvinou 0:1. | Foto: FCVP

„Je to velká ztráta, jsem zklamaný jako trenér, určitě i kluci, ale zavinili jsme si to sami. Pozahazovali jsme spoustu šancí. Ale musím pochválit výkon soupeře v čele s gólmanem Holcem. Bylo vidět, že Karviná větří šanci, byla dobrá v napadání a my jsme měli problém s rozehrávkou,“ říkal pak po prohraném zápase zklamaný plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Viktoriáni válí v Evropě, vedou skupinu Konferenční ligy. Doma hostí Karvinou

Jeho tým po reprezentační pauze čeká na bodový zisk a to teď v neděli pojede do Prahy na Slavii. „Je to komplikace, především proto, že jsme nevyužili zaváhání soupeřů kolem nás. Promrhali jsme tak velkou šanci upevnit si pozici v tabulce,“ doplnil k hodnocení ostřílený kouč fotbalové Viktorie.

V neděli to byl ze strany jeho svěřenců festival zahozených šancí, v koncovce dávali hráči přednost jeden druhému. A když už v závěru první půle po trestném kopu Kalvacha zatloukl Chorý hlavou míč do sítě, rozhodčí Starý ho po zásahu VAR odvolal a plzeňský dlouhán místo toho viděl žlutou kartu. Kdo by v tu chvíli tušil, že nerozhodný výsledek v poločas byl pro viktoriány ještě příznivý…

Plzeňský fotbalista Tomáš Chorý.Zdroj: Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Karvinou držel brankář Holec, a když už byl překonán, zastoupili ho spoluhráči z defenzivy. Nicméně viktoriáni hostům svojí váhavou koncovkou situaci několikrát ulehčili. A tak přišel v 77. minutě trest, na centr střídajícího Budinského si naskočil Čavoš a hlavou rozhodl o vítězství Karviné.

Plzeňský zmar pak dokonal Kopic, jenž po ráně Chorého a dalším skvělém zákroku gólmana Holce netrefil prázdnou branku. Trestný kop Cadua pak vytáhl karvinský brankář na roh, po něm hlavičkoval Vydra a míč poskakující před brankou do sítě nikdo nedostal. Tři body si tak odvážejí hosté.

„Domino nás dneska fantasticky podržel. Měli jsme i štěstí, ale od začátku jsme mu šli naproti,“ říkal autor vítězné branky Patrik Čavoš. „Kdybychom zalezli, bylo by to čekání na smrt. Chtěli jsme Plzeň presovat. Tušili jsme, že by mohli být pohárovém zápase unavení,“ doplnil fotbalista Karviné, která poprvé v sezoně bodovala venku. „Říkali jsme si, kde jinde to zlomit, než u týmu z TOP trojky, což Plzeň určitě je,“ dodal Čavoš.

Karviná vyhrála v Plzni naposledy v prosinci 2020, tehdy ji trénoval také slovenský kouč Juraj Jarábek. „To ale trénoval Plzeň Adrian Guľa a ten má se mnou hodně špatnou bilanci ve slovenské lize, takže tehdy mě to vítězství tolik nepřekvapilo,“ zavzpomínal trenér Karviné.

Viktoria Plzeň – MFK Karviná 0:1

Branka: 76. Čavoš. Rozhodčí: Starý – Ratajová, Arnošt. ŽK: Chorý, Koubek (trenér) – Moses, Memić, Krčík, Ciupa (druhý gólman na lavičce). Diváků: 8 418. Sestava FC Viktoria Plzeň: Baier – Hejda, Hranáč, Jemelka – Jirka (61. Kopic), Kalvach, Bucha (79. Traoré), Mosquera (61. Cadu) – Šulc (79. Sýkora) – Chorý, Kliment (61. Vydra). Sestava MFK Karviná: Holec – Traore (70. Budínský), Bederka, Krčík, Fleišman – Boháč, Moses (85. Žák) – Memić, Čavoš (85. Antovski), Iván (63. Bartl) – Akinyemi (85. Ezeh).

Snový večer mladého gólmana Baiera. Klíčový zákrok a čisté konto