Jejich miláčci si z úvodního zápasu, který se musel hrát kvůli ruské invazi na Ukrajinu e slovenských Košicích, přivezli nadějné vítězství. A jejich příznivci si samozřejmě přáli, aby doma bitvu s Kryvbasem dotáhli k postupu.

V tom případě by měli jistou hlavní fázi některého z evropských pohárů a v play-off Evropské ligy by je čekal skotský Heart of Midlothian. Pokud se jim to nepodaří narazí na silný Betis Sevilla.