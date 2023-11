Plzeňští fotbalisté odletěli vstříc další evropské misi, ve skupině Evropské konferenční ligy se střetnou ve čtvrtek od 18.45 hodin s kosovským šampionem FC Ballkani. Hrát se ale bude v albánské Tiraně, kam byl zápas na poslední chvíli přeložen.

Fotbalisté Viktorie Plzeň na ruzyňském letišti před odletem do Tirany, kde sehrají ve čtvrtek zápas Evropské konferenční ligy s kosovským šampionem FC Ballkani. | Foto: Foto: fcv

Viktoriáni budou postrádat vedle zraněných (Havel, Pernica, Vydra, Durosinmi, Jirka, Jemelka) i vykartovaného reprezentačního útočníka Tomáše Chorého, což je vzhledem k velké marodce další komplikace. Do Tirany odletělo ve středu dopoledne jen 17 hráčů do pole a tři gólmani. „Nemá cenu brečet, i proto tady byl širší kádr, aby se teď ukázali další hráči,“ prohlásil před odletem to Tirany plzeňský asistent Jan Trousil.

„Věřím, že Ballkani budeme rovnocenným soupeřem a popereme se o vítězství,“ říkal navzdory tomu, že z kvarteta útočníků bude k dispozici jediný Jan Kliment. Proto byl ve výpravě do Tirany i mladík Pavel Hašek z juniorky, který už byl v sobotu na lavičce v Hradci Králové. Ale vše nasvědčuje tomu, že od začátku nastoupí jeho zkušenější kolega.

„Honza (Kliment) předvedl skvělý výkon v Olomouci, kdy byla situace podobná. Bude útočníkem číslo jedna, na kterého budeme spoléhat,“ potvrdil tuto domněnku i jeden z pomocníků hlavního kouče Miroslava Koubka. „Ale i další kluci, kteří dostanou šanci v útočné fázi, mají kvalitu,“ doplnil plzeňský asistent.

Zatímco v Konferenční lize už mají viktoriáni jistý postup i první místo ve skupině C, v domácí nejvyšší soutěži dál ztrácejí body a už v neděli je čeká důležitý zápas v Ostravě s Baníkem. Nabízelo by se tedy, že ve zbytku této části sezony dostane přednost česká liga.

„Ano, Baník je pro nás taky důležitý, ale to je až za tři dny. O tom se můžeme bavit až v pátek, teď je naší prioritou uspět v Tiraně,“ odmítl Trousil podobné spekulace.

Plzeňští fotbalisté přesto náročnému programu přizpůsobují program a z Tirany letí v pátek přímo do Ostravy, kde je v neděli čeká ligový zápas. Ve středu je pak na programu dohrávka v Mladé Boleslavi a v neděli přijedou do Doosan Areny České Budějovice. Viktoriáni tak sehrají čtyři utkání během jedenácti dnů.

„I kdyby se do pořádku nedal nikdo ze zraněných, tak máme dostatečně kvalitní kádr, abychom to zvládli,“ věřil Jan Trousil. Jako první je teď na řadě zápas v Tiraně, kde jeho svěřenci vyzvou kosovské šampiony FC Ballkani, které na úvod skupiny doma porazili 1:0 brankou Lukáše Kalvacha. „Máme na kontě čtyři výhry a dvanáct bodů, ale chceme zvládnout i zápas v Tiraně,“ zopakoval asistent trenéra Miroslava Koubka.