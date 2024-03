Fotbalisté Viktorie Plzeň budou proti Servette Ženeva usilovat o čtvrtfinále Konferenční ligy. Z úvodního utkání ve Švýcarsku si viktoriáni přivezli nadějnou bezbrankovou remízu. Odveta se hraje ve čtvrtek od 18.45 hodin v Doosan Areně.

Středeční trénink fotbalistů Viktorie Plzeň před čtvrtečním zápasem se švýcarským Servette Ženeva. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Je to pro nás veliká motivace. Ale že by to byl největší zápas v mojí kariéře? Přirovnal bych to spíš k tomu, když hrajete o titul ve svojí zemi,“ prohlásil 72letý plzeňský kouč Miroslav Koubek co by pro něho znamenal postup mezi nejlepších osm celků.

Mistrovský titul s Viktorií oslavil v roce 2015, teď je blízko dalšího milníku.

Ale také soupeř ze Ženevy chce uspět. „Proti Ludogorci Razgrad jsme také začali doma bezbrankovou remízoua dobře to dopadlo,“ připomněl René Weiler, kouč Servette, jak se jeho tým dostal do osmifinále.

Ženeva už v úvodním duelu potvrdila svoji kvalitu, prezentovalo se agresivní hrou. Něco podobného se dá čekat v plzeňské odvetě. „Je to tým, který v každém okamžiku ví, co má dělat. Bude to fyzicky nesmírně náročný zápas. Ale věřím, že je v našich silách to zvládnout,“ doplnil trenér Viktorie.

Zdroj: Youtube

Pro něho i všechny plzeňské fanoušky je jistě potěšitelné, že se do sestavy může vrátit Pavel Šulc, nejlepší střelec české ligy. „Pavel je kreativní a teď i produktivní. Ale nikdy to není jen o jednom hráči, sázím na týmovost,“ potvrdil trenér Koubek svoji filozofii.

Viktoriáni prošli jako jediný tým v Konferenční lize základní skupinou bez ztráty bodu a ve 13 zápasech na evropské scéně v sezoně neprohráli. Navíc se pozitivně naladili domácí výhrou 4:0 nad lídrem tabulky Spartou. „V týmu nepanuje žádná přehnaná euforie, věnovali jsme se hlavně regeneraci. Kluci jsou rozumní, vědí o co hrají,“ naznačil Koubek, že jeho tým čeká se Ženevou jiný zápas. „Budeme pod tlakem,“ uznal zkušený kouč.

Soupeř se navíc také ve švýcarské lize naladil vítězně, v derby porazil Lausanne 3:1, ale po 554 minutách hry inkasoval branku. „V českém prostředí panuje zkreslený obraz na Servette pod dojmem jejich podzimních porážek se Slavií. V očích různých pseudodborníků klesl ve vážnosti. Ale oni hrají o švýcarský titul. Bude to o detailech, možná o jednom gólu. Kluci ze sebe budou muset vyždímat všechno,“ doplnil Koubek s tím, že nějaké šrámy hráči po utkání se Spartou mají. Trenér však věří, že bude vybírat z kompletního kádru.

1/10 Zdroj: Daniel Ulrich Fotbalisty plzeňské Viktorie vyrazily do švýcarské Ženevy podpořit stovky fanoušků. 2/10 Zdroj: Daniel Ulrich Fotbalisty plzeňské Viktorie vyrazily do švýcarské Ženevy podpořit stovky fanoušků. 3/10 Zdroj: Daniel Ulrich Fotbalisty plzeňské Viktorie vyrazily do švýcarské Ženevy podpořit stovky fanoušků. 4/10 Zdroj: Daniel Ulrich Fotbalisty plzeňské Viktorie vyrazily do švýcarské Ženevy podpořit stovky fanoušků. 5/10 Zdroj: Daniel Ulrich Fotbalisty plzeňské Viktorie vyrazily do švýcarské Ženevy podpořit stovky fanoušků. 6/10 Zdroj: Daniel Ulrich Fotbalisty plzeňské Viktorie vyrazily do švýcarské Ženevy podpořit stovky fanoušků. 7/10 Zdroj: Daniel Ulrich Fotbalisty plzeňské Viktorie vyrazily do švýcarské Ženevy podpořit stovky fanoušků. 8/10 Zdroj: Daniel Ulrich Fotbalisty plzeňské Viktorie vyrazily do švýcarské Ženevy podpořit stovky fanoušků. 9/10 Zdroj: Daniel Ulrich Fotbalisty plzeňské Viktorie vyrazily do švýcarské Ženevy podpořit stovky fanoušků. 10/10 Zdroj: Daniel Ulrich Fotbalisty plzeňské Viktorie vyrazily do švýcarské Ženevy podpořit stovky fanoušků.

Plzeňští fotbalisté zatím v evropských pohárech přes osmifinále nikdy nepřešli. V Evropské lize ho hráli třikrát (2013, 2014, 2018) a postupně jim vystavil stopku Fenerbahce, Olympique Lyon a Sporting Lisabon.

„Pro celý klub je to velký zápas. Pokud by to vyšlo, byl by to mezník v klubové historii,“ prohlásil už cestou do Ženevy plzeňský asistent Marek Bakoš, který zažil všechna tři předchozí osmifinále jako hráč. V posledním proti Sportingu Lisabon se dvěma góly zasloužil o srovnání náskoku soupeře z prvního zápasu. V prodloužení pak rozhodl Battaglia.

Překročí teď viktoriáni historické maximum?