Viktoriáni prohrávali 0:1, ale ve druhé půli skóre otočili.

Trenér Michal Bílek udělal jednu změnu v sestavě oproti čtvrtečnímu pohárovému zápasu proti Dynamu Brest. Beauguela, který v Jerevanu nedohrál, nahradil Chorý.

Francouzský útočník se ale dostal na hřiště po změně stran místo nevýrazného Mosquery.

Viktoria od 22. minuty prohrávala. Šulc totiž ve vápně nešikovně postrčil explzeňského Kovaříka a rozhodčí nařídil pokutový kop. I když Hruška vystihl směr, tak Puškáč nasměroval balon pod horní tyčku – 1:0.

Největší šance hostů v první půl spálili Kayamba a Hejda. Ve 34. minutě si chtěl Chorý vynutit penaltu, ale souboj s obráncem Bohemians posoudil jako čistý i VAR.

Domácí zahrozili po hlavičce Köstla.

Viktoria často kazila přihrávky, její hra v úvodní pětačtyřicetiminutovce nebyla optimální, na což trenér Bílek reagoval poločasovým střídáním Mosquery.

„Bohemka hrála hlavně v první půli velmi dobře a s obrovským nasazením. Do druhé půle jsme trochu přeskupili řady,“ řekl trenér Viktorie Michal Bílek.

Vyrovnání zařídil čerstvý hráč na hřišti Beauguel. V 51. minutě Chorého fauloval Vondra, sudí nařídil penaltu a Beauguel poslal míč na druhou stranu, než skočil brankář Bačkovský – 1:1.

Chorý se postaral i o druhý gól viktoriánů. Před pokutovým územím Bohemians se k němu odrazil míč, přihrál Káčerovi, jenž balon z osmnácti metrů nádherně zakroutil k zadní tyči – 1:2.

V poslední pětiminutovce zápasu plzeňští fotbalisté čelili velkému tlaku domácích. Šulc si málem vstřelil vlastní gól, pak Kovaříkův centr způsobil závar před Hruškovou brankou. V první minutě nastavení brankář Viktorie v jasné šanci vychytal Hronka.

„Bylo to těžké utkání. Ve druhé půli jsme byli aktivnější, vytvářeli jsme si více šancí a vstřelili jsme dva góly. Vítězství si ceníme, protože na Bohemce není jednoduché vyhrát. Soupeř měl v závěru několik závarů před naší brankou, ale podržel nás Hruška,“ uvedl Bílek.

Do druhého poločasu na hřiště poslal druhého útočníka. „Byl to správný krok, protože jsme se mnohem více dostali dohry, udrželi jsme balon a byli nebezpečnější,“ potěšilo trenéra Viktorie.

Ve čtvrtek čeká Plzeň další utkání, a to ve 3. předkole Evropské konferenční ligy na hřišti ve velšském Cardiffu proti týmu The New Saints.