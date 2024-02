Fotbalisté Viktorie Plzeň znají po čtvrtečních odvetách okruh soupeřů pro los osmifinále Evropské konferenční ligy, který proběhne v pátek dvě hodiny po poledni ve švýcarském Nyonu. A v osudí na ně číhají vskutku zajímavá jména.

Fotbalisté Viktorie Plzeň můžou jít v osmifinále Evropské konferenční ligy znovu na Dinamo Záhřeb. | Foto: fcv

„V osmifinále pohárové Evropy už si nemůžeme vybírat. Říkat, že některý soupeř je hratelný a jiný méně, je nesmysl. Koho dostaneme, přes toho budeme chtít postoupit,“ prohlásil na startu jarní části sezony Lukáš Hejda, kapitán plzeňské Viktorii.

A po čtvrtečního odvetách úvodního kola play-off Konferenční ligy už jsou známa jména všech potencionálních soupeřů.

Kdo všechno je tedy mezi osmičkou postupujících?

Limberský o pohárovém losu: Já za Viktorkou pojedu kamkoli. Hrozí jí i Maccabi

Už ve středu si zajistil postup izraelský Maccabi Haifa, která ale hrála kvůli válečnému konfliktu v zemi proti belgickému Gentu v Budapešti. Dnes k němu přibylo dalších sedm týmů.

Asi nejslavnějším z nich je Ajax Amsterdam, čtyřnásobný vítěz PMEZ (předchůdce dnešní Ligy mistrů), který je ale v právě probíhajícím ročníku nizozemské ligy až pátý.

Do osmifinále prošel i Olympiakos Pireus, s nímž mají viktoriáni neblahé zkušenosti z kvalifikace o Champions League v roce 2018. Po domácí bezbrankové remíze schytali v Řecku čtyři góly. Zopakovat si můžou i cestu do chorvatského Záhřebu, tamní Dinamo, které na podzim ve skupině dvakrát porazili 1:0, teď poněkud překvapivě vyřadilo Betis Sevilla.

Pro diváky nejsnazší cesta by byla do Štýrského Hradce, kde hraje svoje domácí zápasy rakouský Sturm Graz, což by byl zajímavý soupeř i z pohledu rakouských majitelů Viktorie. Daleko by to neměli ani v případě dalších dvou postupujících Servette Ženeva nebo belgického Royale Union St. Gilloise. Naopak nejvzdálenější destinací je norské Molde FK.

Právě z této osmičky vzejde osmifinálový soupeř pro plzeňskou Viktorii, hrát se bude 7. a 14. března a začíná se na hřišti protivníka.

Kromě plzeňské Viktorie byli do osmifinále nasazeni i další vítězové základních skupin – Aston Villa, FC Bruggy, Fenerbahçe Istanbul, Fiorentina, Lille, Maccabi Tel-Aviv a PAOK Soluň.