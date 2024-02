Plzeňské fotbalisty prověří během herního kempu v Benidormu maďarský Ferencvaros, ukrajinský Krivbas a v generálce 1. února dánský Aarhus.

Fotbalisté Viktorie si v pondělí ještě zatrénovali v Plzni a po společném obědě se vydali přes Norimberk a Alicante do Benidormu. | Foto: fcv/Jan Kubíček

O víkendu se jel ve španělském Benidormu závod Světového poháru v cyklokrosu. Teď se letovisko na pobřeží Středozemního moře stane na téměř dva týdny dočasným domovem fotbalistů Viktorie Plzeň, kteří tady v posledních letech již tradičně ladí formu na jarní část sezony.

„Zatím se v přípravě nestalo nic, s čím bychom byli nespokojení,“ pochvaloval si po poslední přípravě z pražskou Duklou plzeňský asistent Marek Bakoš a naznačil, že před odletem do Španělska dojde k lehkému zúžení kádru. A to se také stalo.

Bakoš naznačil zúžení kádru. Kdo z viktoriánů odletí do Španělska?

S plzeňskou Viktorií už na herní kemp necestoval záložník Pavel Bucha, který vyjednává o přestupu do zahraničí. Spekuluje se o zájmu Cincinnati ze zámořské MLS.

Skončila také zkouška estonského reprezentanta Alexe Tamma, jenž se v přípravě sice zapsal mezi střelce, ale v útoku Viktorie už je takhle přetlak. Do startu ligy se zotaví Tomáš Chorý, k dispozici jsou i Matěj Vydra, Jan Kliment a snad se brzy k týmu připojí Rafiu Durosinmi, i když ani on do Benidormu neodletěl. Nigerijský forvard zůstal v Plzni, kde má individuální plán.

„Rafiu ještě není na hřišti z pohledu míče a práce s týmem, návrat ještě chvíli potrvá,“ řekl na jeho adresu Marek Bakoš, bývalý útočník a dnes jeden z asistentů trenéra Miroslava Koubka.

Ve výpravě, která čítá 22 hráčů do pole a čtyři gólmany, chybí i nemocný brankář Viktor Baier, jenž nedávno oslavil 19. narozeniny.

„Viktor je nemocný, proto zůstává doma a k týmu se připojí později. V tréninkovém procesu jej nahradí dvojice mladých gólmanů z vlastní líhně, pro které to bude první šance u prvního týmu a samozřejmě velká zkušenost,“ uvedl k absenci talentovaného brankáře sportovní ředitel plzeňského klubu Daniel Kolář.

Místo Baiera bude v Benidormu s A-týmem trénovat dvojice mladíků z regionální akademie Matyáš Šilhavý a Jun Sutr.

Viktoriáni si v pondělí dopoledne ještě zatrénovali v Plzni, aby po společném obědě vyrazili autobusem směr Norimberk, odkud letěli do Alicante, v přímořském letovisku Benidorm byli pozdě v noci. Po dopoledním protažení začnou v úterý naplno trénovat.

Zdroj: Youtube

Během jedenáctidenního pobytu ve Španělsku mají na programu i tři přípravné zápasy – s maďarským Ferencvárosem 25. ledna), ukrajinským Krivbasem (28. ledna) a v generálce nastoupí 1. února proti dánskému celku Aarhus.

K dispozici už budou trenérskému štábu i všichni hráči, kteří měli v minulých dnech lehká tréninková omezení, tedy Jan Sýkora, vytáhlý čahoun Tomáš Chorý i záložník Erik Jirka.