Pouhá tři kola stačila k tomu, aby soutěžní premiéru v dresu plzeňské Viktorie absolvovali všichni čtyři noví fotbalisté, kteří v zimě do klubu přišli.

Brankář Martin Jedlička, jednička mezi tyčemi, inkasoval zatím pouze jednou a ještě k tomu z penalty. Dokazuje tak, že jeho návrat z hostování právě v Bohemians 1905 byl dobrou volbou.

Hned v domácí premiéře s Mladou Boleslaví (1:1) byl v základu záložník Matěj Valenta, kterého střídal v 72. minutě Lukáš Červ, jenž byl teď v pražském Ďolíčku poprvé v základu.

Jak se z paliče šancí stává střelec. Šulc útočí na čelo pořadí kanonýrů

Stejně jako francouzský rodák Cheick Souaré, který si na hřišti Bohemians 1905 odbyl dokonce premiéru ve FORTUNA:LIZE. A na levém kraji plzeňské zálohy si nevedl vůbec špatně.

„Bavili jsme se tady o něm. Na to, že hrál první zápas v české lize, vedl si dobře, určitě nezklamal. Trenér Koubek se ho neváhal postavit, i když tam má i jiné možnosti,“ ocenil výkon odchovance Olympique Marseille, v jehož dresu si připsal i jeden start v nejvyšší francouzské soutěži, spolukomentátor televizní stanice O2 TV a bývalý trenér Zdeněk Ščasný.

V podobném duchu pak mluvil i kouč plzeňské Viktorie. „Příjemně mě překvapil. Ale když já jsem nepochyboval o tom, že to zvládne. Je to velmi dobrý, inteligentní hráč, pohybově výborný,“ okomentoval jeho nasazení Miroslav Koubek.

Vysvětlil také, proč mladík, jenž přišel do Plzně na hostování s opcí z druholigového Vyškova, čekal na svoji šanci až do třetího zápasu.

„Na pozice halvbeků máme Kopice a Cadua jako základní dvojku. Když Honza dostal v Ostravě čtvrtou žlutou, byla to šance pro Cheicka,“ dodal kouč Viktorie.

Slova chvály měl i pro dalšího z noviců Lukáše Červa.

„Vnesl do středu zálohy energii a kvalitu v obranných činnostech. Právě to od něho očekáváme a kvůli tomu jsme ho vybrali do sestavy. Je silný v soubojích a dostatečně sebevědomý, jeho typologie pro nás bude přínosná,“ řekl trenér Koubek na adresu 22letého záložníka, jehož minutáž v dresu Viktorie stoupá.

Proti Mladé Boleslavi naskočil Červ na 18 minut, v Ostravě odehrál přes půl hodiny a v Ďolíčku už zvládl téměř celý zápas.

Naopak další z bývalých slávistů Valenta jako by odnesl domácí výpadek s Mladou Boleslaví. V Ostravě (1:0) nenastoupil vůbec, na Bohemians (2:0) jen na posledních osm minut.

Ale v nabitém programu jistě i jeho čas opět přijde. Od soboty, kdy viktoriáni hostí v Doosan Areně od 18 hodin Zlín, už zase pojedou minimálně do poloviny března v rytmu dvou zápasů týdně. V úterý 27. února je čeká čtvrtfinále MOL Cupu v Jablonci a pak Evropská konferenční liga. Soupeře pro osmifinále se dozvědí už v pátek.