Fotbalisté FC Viktoria Plzeň opět mění prostředí – v úterý 31. ledna odlétají do španělského Benidormu, kde absolvují finálním část přípravy na jarní část sezony.

Změna by to měla být příjemná – viktoriáni totiž vymění český mráz za jižní slunce. Předpověď počasí pro španělské letovisko je příznivá – fotbalisty úřadujícího mistra a lídra ligové tabulky by mělo na rozdíl od prvního soustředění provázet slunečné počasí a teploty od sedmnácti do devatenácti stupňů.

Při prvním soustředění počasí viktoriánům příliš nepřálo, museli se vyrovnat s deštěm a silnými poryvy větru od moře. „Nebyla to ale až taková komplikace, pořád jsme mohli trénovat na přírodní trávě což bylo velké plus,“ uvedl kouč Roman Pivarník.

Fotbalisté Viktorie Plzeň jsou v důsledku nabírání kondice od začátku přípravy ve velké zátěži a pro nastávající soustředění mají mají před sebou důležitý úkol. „Musíme se dostat z únavy,“ upřesnil trenér.

„Chceme hodně zapracovat na herních prvcích. Už jsme sami začali trénovat více s míčem, zatím jen v o něco menší intenzitě,“ řekl trenér Pivarník.

Viktoria sehraje v rámci španělského soustředění čtyři přípravná utkání.

Hned v prvním zápase narazí na hřišti v Alicante na velmi silného soupeře – CSKA Moskva, který v ruské Premier Legue přezimuje na třetím místě za vedoucím Spartakem Moskva a druhým Zenitem Petrohrad.

Druhým soupeřem bude přímo v Benidormu jihokorejský tým Daejeon Citizen FC, poté nastoupí Západočeši proti dánskému Odense. V generálce na ligu pak Viktorii čeká opět v Benidormu moldavská Dacia Kišiněv.

„Ve Španělsku se chceme nachystat tak, abychom byli připravení na ligu,“ dodává trenér Roman Pivarník.