Do letní přípravy s plzeňskou Viktorií se zapojil 20letý ofenzivní fotbalista Christophe Kabongo, člen české reprezentace do 21 let. Jeho přestup z belgického Lommelu, odkud hostoval v Podbrezové na Slovensku, se v těchto dnech finalizuje.

Christophe Kabongo už trénuje s plzeňskou Viktorií a měl by naskočit i do sobotního přípravného zápasu na Petříně. | Foto: fcv

„Jde o rychlostního ofenzivního hráče, který je navíc velmi variabilní. Sledovali jsme pozorně jeho výkony na Slovensku i při zápasech české jedenadvacítky a hodně nás zaujal. Vidíme v něm do budoucna obrovský potenciál, proto jsme se rozhodli přivést jej do našeho klubu. Věřím, že brzy dojde k finálnímu dotažení přestupu,“ uvedl na adresu exotické posily sportovní ředitel klubu Daniel Kolář s tím, že je pro něho připraveno čtyřletá smlouva.

Kabongo už by měl naskočit i do sobotního přípravného zápasu na Petříně. „Christophe již s týmem trénuje a měl by zasáhnout i do sobotního přípravného zápasu,“ potvrdil v pátek mluvčí klubu s tím, že se ladí už jen detaily k uzavření přestupu.

Dvacetiletý ofenzivní fotbalista má za sebou přes svůj nízký věk poměrně zajímavou historii. Před čtyřmi lety odešel z pražské Sparty do belgického Lommelu, který patří do skupiny City Football Group vlastnící mimo jiné například Manchester City, a právě do belgického klubu si stahuje talenty z celého světa. Poslední rok a půl Kabongo ve slovenské první lize za Podbrezovou, kde si výkony řekl i nominaci do české reprezentace do 21 let. V šesti zápasech z juniorský národní tým vstřelil čtyři branky.

Může ještě dojít na pohyb v kádru, připustil kouč fotbalistů Viktorie

Kabongo je už pátou novou tváří v plzeňské Viktorii a s výjimkou útočníka Daniela Vašulína, jenž je v optimálním fotbalovém věku (26 let), se jedná vesměs o samé mladíky – záložník Tom Slončík (19), stoper Cory Sène i brankář Florian Wiegele (24) a teď dvacetiletý mladík, která má otce z Demokratické republiky Kongo a maminka je Ruska, ale oba už dlouho žijí v Česku.

Až na rakouského brankáře Wiegeleho budou všichni nováčci připraveni zasáhnout do sobotního přípravného zápasu na Petříně (10.30) s nováčkem ČFL, stejně jako mladíci z vlastní líhně (Šilhavý, Panoš, Deml) nebo hráči vracející se z hostování (Míka, Sojka).