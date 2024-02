Plzeňští fotbalisté vyhráli i druhé venkovní utkání v tomto týdnu bez inkasovaného gólu, v pražském Ďolíčku rozhodli o svém vítězství nad Bohemians 1905 (2:0) dvěma góly do 12. minuty.

Plzeňský útočník vstřelil na jaře druhý gól, fanoušky Bohemians 1905 umlčel už po pěti minutách. | Foto: fcv

„Vyšel nám nástup. Myslím, že jsme tím Bohemku zaskočili. I když jsme potom hráli chvílemi víc z bloku, měli jsme to pod kontrolou. Mám radost, že jsme těžké utkání zvládli,“ pochvaloval si plzeňský kouč Miroslav Koubek po další výhře venku, navíc nad týmem, který v minulosti trénoval.

„Na působení tady si samozřejmě vzpomínám. Rád sem jezdím,“ doplnil trenér Viktorie.

Ano, jeho svěřenci začali pořádně zostra, hned v úvodu vybídl dlouhán Chorý ke skórování u zadní tyče Souarého, ale novic v sestavě Viktorie v jasné šanci netrefil prázdnou branku. To v páté minutě už se Plzeňští poprvé radovali, Cadu obral ve středu hřiště o míč domácího Kovaříka, v brejku posunul na Chorého, který střelou na zadní tyč otevřel skóre – 0:1.

„Takhle bych si to představoval v každém zápase. Přesně jsem věděl, že nebudu nahrávat a vezmu to na sebe,“ usmíval se pak do televizních kamer vytáhlý forvard Tomáš Chorý.

A ve 12. minutě bylo v řadách hostů ještě veseleji. Kolumbijský záložník Mosquera, jenž se vrátil do sestavy i do Ďolíčku, přetáhl centr levou nohou až na zadní tyč, kde byl zcela osamocený Šulc, který zvolil podobné zakončení jako předtím jeho kolega z útoku a míč se podruhé třepetal v síti – 0:2.

Teprve potom se trochu dostali do hry i Bohemians, zahrozili dva bývalí hráči plzeňské Viktorie. Trestný kop Kovaříka z 33. minuty šel vedle, vzápětí zase proplachtil vápnem centr Hybše, ale to bylo vše…

Do druhé půle vtrhli klokani agresivně, zatlačila hosty, kopala víc než deset rohů, ale žádná výraznější šance nepřišla. Viktoriáni si pozornou defenzivu vedení hlídali. Naopak sedm minut před koncem šel po přihrávce Souarého sám na brankáře domácích Vydra, ale neproměnil. Další brejk hostů táhl Šulc, ale z těžkého úhlu nakonec gólmana Reichla nepropálil. A když jeho protějšek Jedlička vytáhl v nastaveném čase na roh střelu Hybše, bylo jasné, že Plzeň si poveze tři body za výhru 2:0.

Viktoriáni si tím vysloužili volnou neděli. „Ale od pondělí už se budeme chystat na sobotní zápas se Zlínem doma,“ připomněl plzeňský trenér Miroslav Koubek, který byl po utkání v pražském Ďolíčku pochopitelně o poznání spokojenější než jeho protějšek.

„Hloupou ztrátou jsme nabídli soupeři vedoucí gól. Za mně jsme předvedli málo, v útočné fázi chybělo víc kvality. Soupeř vyhrál zaslouženě,“ okomentoval Jaroslav Veselý, trenér Bohemians 1905, další domácí ztrátu svého celku.

Bohemians Praha 1905 – FC Viktoria Plzeň 0:2

Poločas: 0:2

Branky: 5. Chorý, 12. Šulc

Rozhodčí: Rouček – Ratajová, Slavíček. ŽK: Hrubý, Jindřišek, Vondra, Köstl, Hybš – Cadu. Diváků: 6237.

Bohemians 1905: Reichl – Kadlec (65. Kozák), Vondra, Hybš – Köstl, Jindřišek (65. Hála), Beran, Kovařík (81. Mužík) – Prekop (81. Puškáč), Matoušek (24. Hrubý) – Ristovski.

Viktoria: Jedlička – Hranáč, Hejda, Jemelka – Cadu, Červ (89. Traoré), Kalvach, Souaré, Mosquera (71. Vydra) – Šulc – Chorý (83. Valenta).