Druhá Viktoria Plzeň zajíždí na Slovácko, které je čtvrté, ale ztrácí na ni jen tři body, takže by se v případě vítězství dotáhlo. Oba celky už navíc v době výkopu, který byl stanoven na nedělní 18. hodinu, budou znát výsledky pražských S, dalších týmů z čela tabulky.

Škoda jen, že se do hlediště dostanou jen někteří permanentkáři, povolená je kapacita tisíc diváků.

„Slovácko hraje už třetí sezonu ve stejném složení. Základní jedenáctka mívá pravidelně nejvyšší věkový průměr. Zkušenost v týmu je jednoznačná, navíc mají sehraný tým a nadstandardní hráče. Výsledky nejsou náhodné a v této sezoně se jim daří ještě více. Bude to velice nepříjemný soupeř a těžké utkání,“ ví asistent trenéra Viktorie Plzeň Pavel Horváth.

Západočechům se po třízápasovém trestu vrací pravý obránce Radim Řezník. „Samozřejmě je lepší, když jsou všichni k dispozici. Můžeme hledat různé varianty, což je určitě příjemnější,“ přivítal Horváth.

Na Slovácku si v týdnu vyříkali kolaps, který je potkal v minulém kole v Českých Budějovicích, kde vedli 2:0 a v závěru ještě zápas ztratili, přestože soupeř dohrával v deseti, a padli 2:3.

„Pokusíme se předvést skvělý výkon z posledního domácího utkání, navázat na Spartu,“ připomněl záložník Michal Kohút, že předtím Slovácko doma vyprovodilo Spartu výsledkem 4:0.

Fotbalisté Viktorie přetlačili Slovácko a mají cenné tři body

To viktoriáni jedou na Slovácko povzbuzeni vysokou výhrou 6:0 nad Bohe-mians 1905. „Takový výsledek jsme potřebovali,“ řekl pak plzeňský trenér Michal Bílek, protože jeho tým předtím třikrát v řadě nevyhrál.

„Věřím, že nás to posílí. Jsem rád, že jsme téměř kompletní a zdravotní stav hráčů je dobrý,“ těší kouče Bílka.

„Plzni se sice poslední zápas povedl, bude nahoře, my se jí ale budeme snažit vyrovnat,“ slibuje Kohút.

V podobné situaci jeli plzeňští fotbalisté do Uherského Hradiště před rokem, doma rozstříleli Teplice 7:0, ale na Slovácku pak prohráli 0:4. „V kabině jsme se o tom s klukama bavili, že by nebylo špatné to zopakovat,“ usmíval se v pondělním pořadu Tiki Taka rekordman v počtu ligových zápasů Milan Petržela (na snímku), který se ve studiu sešel s dlouholetým plzeňským parťákem Davidem Limberským.

„Doufám, že se historie nebude opakovat a Plzeň to zvládne,“ kontroval někdejší obránce Viktorie, který teď hájí barvy třetiligových Domažlic.

Splní se jeho přání?