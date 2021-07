Už teď je však jisté, že zdaleka nebude mít k dispozici kompletní kádr.

„V tomhle zápase určitě nenastoupí Staněk, Hejda, Bucha, Kalvach a Havel. Všichni mají určité zdravotní problémy,“ prohlásil hned na úvod online tiskové konference plzeňský trenér Michal Bílek.

Jak moc velká je to pro vás komplikace?

Je pravda, že jsou to všechno poměrně důležití hráči pro náš tým, ale máme dostatečně široký kádr, abychom si s tím poradili. Zranění a nemoc k fotbalu patří, musíme s tím počítat. Já věřím, že kluci, kteří nastoupí odvedou dobrý výkon a po zápase budeme všichni spokojeni. Věřím jim.

Posílila vaše přesvědčení, že jsou zranění hráči nahraditelní dobré, dobrá příprava a výsledky v ní?

Sehráli jsme na soustředění tři těžké zápasy a vedli jsme si slušně, mám z toho dobrý pocit. Ale byla to jen příprva, teprve teď nás čeká první soutěžní zápas a to bude o něčem jiném. Chceme hrát v evropských pohárech, potřebujeme vstup do sezony zvládnout. Tlak bude větší. Ale já hráčům věřím, jsem přesvědčený, že to zvládneme výsledkově i herně.

Zmínil jste tři přípravné zápasy, ale ostrý start sezony přijde až s Brestem, který má v Bělorusku rozehranou ligu. Může to být výhoda soupeře?

Nepřemýšlím tak, i když výhoda to být může. Spíš se zabývám tím, jak uspět, dostat se do defenzivy soupeře.

Co vám byste řekl ke kvalitám Brestu?

V domácí lize velmi málo inkasuje, z patnácti zápasů jen deset branek, často remizují. Hrajou poctivě do defenzivy, ale mají bleskový přechod dopředu. V tom je jejich velká síla. Velmi nebezpečný je zejména ukrajinský útočník Bilenkij, má dobrou střelu.

Počítáte tedy s tím, že to bude hlavně o dobývání defenzivy běloruského celku? Bude to uzpůsobená i vaše sestava?

Ta pravděpodobnost je velká. O sestavě nejsem stoprocentně rozhodnutý, jsou tam dva posty, o kterých ještě přemýšlím. Ale budeme chtít útočit, chceme vyhrát. Musíme dostávat hodně míčů do pokutového území, často se pokoušet o střelbu. Věřím, že tohle všechno se v naší hře objeví. Ale musíme hrát pozorně dozadu, jejich brejky jsou opravdu nebezpečné.

Bude připravený i stoper Brabec, který měl po Euru jen krátké volno? Jste rád, že zůstává v týmu?

Hned po šampionátu jsem s ním mluvil. Chtěl jsem, aby přijel co nejdřív, protože jsem věděl v jaké jsme situaci. Naskočil už do dvou zápasů a vedl si dobře. Vítám, že je s námi a uvidíme, jestli na něho přijde nějaká nabídka.

Vy máte s Brestem poměrně čerstvou osobní zkušenost, loni jste s ním s Astanou v boji o Ligu mistrů prohrál 3:6. Máte o motivaci víc je vyřadit?

(usměje se) To mužstvo je hodně jiné, došlo tam k velkým změnám. Já netrénuju Astanu, ale jsem v Plzni. Samozřejmě, že bych si ale přál, aby nám tenhle dvojzápas vyšel lépe.