„Matěj je velmi zajímavým a rychlostním typem hráče, který nás zaujal. Po vzájemné debatě jsme se rozhodli jej oslovit a jsme rádi, že ho budeme vídat ve viktoriánském dresu,“ uvedl k transferu generální manažer klubu Adolf Šádek.

Samotný hráč bere přestup do plzeňské Viktorie jako výzvu. „Vnímám to jako velký posun vpřed, další krok v plnění mých snů,“ uvedl Matěj Hybš při návštěvě plzeňské Doosan Areny.

„Viktorka je velký a perspektivní klub se skvělým zázemím. Co jsem mohl poznat, tak všichni jsou nastavení, jak bych chtěl – s touhou se zlepšovat a chtít vyhrávat,“ těší se obdivovatel Brazilce Ronaldinha.

„Chci si zasloužit místo v sestavě, vyhrát další titul a chci slyšet před zápasem na hřišti znělku Ligy mistrů. Jsou to velké sny, ale ty člověk musí mít, aby byl úspěšný,“ doplnil Matěj Hybš.

Se Spartou získal v roce 2014 český titul, pohár i superpohár. V pohárovém finále nastoupil proti plzeňské Viktorii. Záhy však odešel na rok do Jihlavy. Pak hostoval i v Jablonci a vždy se vrátil do Sparty, odkud v září 2017 zamířil do Liberce. Tam mu po sezoně končí smlouva. V lize odehrál Hybš 143 zápasů, v nichž vstřelil šest branek.

Je zřejmé, že si vedení klubu vyhlédlo Hybše jako možnou náhradu za 36letého Davida Limberského, jemuž také po sezoně končí smlouva, ale on ještě hodlá zabojovat o novou.

Hybš si zahrál i na Euru jednadvacítek 2015, kde nastupoval v obranné čtveřici s Jakubem Brabcem, současným kapitánem Viktorie.