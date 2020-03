I když…

„Pořád ztrácíme dost bodů, nemáme to ve svých rukou,“ upozorňoval minulý týden v rozhovoru pro Deník zkušený bek David Limberský. „Ale uděláme maximum pro to, abychom zvládali svoje zápasy, jenže ostatní věci neovlivníme,“ doplnil.

Jenže ony i ty ostatní věci zatím jeho týmu pomáhají. Slavia, která na podzim ani jednou neprohrála, na jaře ztrácí. Naposledy remizovala v derby se Spartou 1:1. A dokonce v Edenu, kde byla v tomto ročníku dosud Slavia stoprocentní.

Už předtím zaváhala dvakrát venku. Na úvod jara nezvládla derby na Bohemians (0:1) a padla i na Slovácku (0:2), kde dal jeden z gólů domácích bývalý viktorián Milan Petržela. „Však jsme mu hned psali, že mu děkujeme,“ usmíval se Radim Řezník. Ale i on si uvědomuje, že k tomu, aby se dalo mluvit o útoku na čelo tabulky, je ještě daleko.

„Zažili jsme to sami, kdy jsme vedli o patnáct bodů a mysleli si, že se nemůže nic stát,“ upozornil 31letý obránce Viktorie na sezonu 2017/2018, v níž se viktoriáni nakonec o titul strachovali až do předposledního kola.

Plzeňské fotbalisty teď musí těšit pohled na tabulku i směrem dolů, protože svým pronásledovatelům se vzdaluje. „Určitě je to příjemné. Ale jak nás nabádá trenér Guľa, nesmíme se koukat moc dopředu. Jdeme zápas od zápasu, tohle chceme dodržovat a uvidíme, jak to půjde dál,“ připomněl Radim Řezník. „Řešíme jen sebe, soustředíme se na svůj fotbal,“ doplnil ho levonohý záložník Jan Kovařík.

A zatím vše vychází, jenže viktoriány teď čeká až do konce základní části velmi náročný program. Už teď v neděli hrají od 17 hodin na Letné s pražskou Spartou. Týden nato hostí ve stejném čase Mladou Boleslav. Po reprezentační přestávce čeká Západočechy náročný dvojzápas venku – v Ostravě a na Slavii. Na závěr základní části pak jedou do Olomouce a mezitím hrají jediné utkání doma se Zlínem. A v květnu pak přijde porce pěti utkání ve skupině o 1.-6. místo. „Střetnou se znovu top týmy. Bude to kdo s koho,“ reagoval trenér Adrian Guľa na dotaz, jestli vítá, že liga vyvrcholí stejně jako loni nadstavbovou částí. „Pro nás je podstatné, abychom byli poctivě nachystaní na každý zápas,“ doplnil Guľa. Ten následující je už v neděli na Spartě.