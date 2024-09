V ofenzivní trojici vsadil plzeňský trenérský štáb na rychlonohého Erika Jirku, který minulou sezonu dal Slavii v Praze dva góly.

Úvodní branku zápasu dala v 8. minutě Slavia, když Bořil napálil balon, vyražený Tvrdoněm po střele Dioufa, do brány.

V závěru prvního poločasu domácí dvakrát udeřili. Nejprve Tvrdoň neudržel Provodovu střelu a ve snaze dostat se k míči fauloval Chytila. Penaltu pro Slavii posvětil VAR. Pokutový kop proměnil Chorý. V sedmiminutovém nastavení hostující obránce Jemelka tečoval za Tvrdoně střelu Provoda.

Ve druhé pětačtyřicetiminutovce už gól nepadl, a tak Viktoria prohrála důležitý zápas 0:3.

Miroslav Koubek (trenér Plzně): Slavia podala velmi dobrý výkon, když hrála v módu utkání předkola Ligy mistrů s Lille. Věděli jsme, že to tak může být, ale nedokázali jsme se s tím vyrovnat, měli jsme příliš velký respekt. Byli jsme ustrašení, nervózní a Slavia šla do vedení. Poté jsme srovnali hru, měli jsme několik slibných šancí, z nichž největší byla ta Erika Jirky. V průběhu první půle jsme hodně kazili přihrávky při přechodu do útoku a posílali Slavii do brejků. Těch namazanejch balonů tam bylo asi šest sedm. My jsme chtěli hrát na brejky, ale hrála na ně Slavie v určité pasáži zápasu. Penalta překlopila zápas na stranu Slavie, vypadli jsme úplně z role a dostali jsme do šatny třetí gól. O přestávce jsme si řekli, že nechceme prohrát druhou půli, takže toto je alespoň malá dílčí útěcha. Marián Tvrdoň patřil mezi hráče, na kterých byla vidět velká nervozita. Nebyl ve své kůži, takže jsem mu chtěl pomoct střídáním. Penaltě předcházela lehká střela Provoda, z takové situace by neměla být penalta. Nicméně stane se. Zápas jsme však nezvládli jako tým.

Lukáš Kalvach (kapitán Plzně): Dělali jsme individuální chyby, kterými jsme dostali Slavii do varu. Po penaltě jsme se bohužel trochu sesypali a poločas dopadl tak, jak dopadl. Slavie má sílu, takže druhý poločas se víceméně dohrával. Na Slavii je to vždy vyhrocené, což všichni věděli, protože tady nehráli poprvé. Bohužel jsme udělali chyby, které Slavie potrestala a pak už to bylo těžké. V kabině klid nebyl, protože jsme si museli říct nějaké věci, aby to nedopadlo průserem a soupeř nám nenasázel ještě góly. Druhý poločas jsme odbojovali, ale Slavie si hlídala výsledek. Za pár dní hrajeme další zápas, na který se musíme nachystat co nejlépe. Pokud jdou utkání v rychlém sledu, je to lepší, protože se v porážce nemusíte šťourat celý týden.