Nejen pro fanoušky plzeňského fotbalu to byl v úterním večeru hodně neobvyklý pohled. Viktorián Tomáš Chorý vstřelil v 77. minutě gól a zaplněný stadion, jenž je jinak domovským stánkem pražské Sparty, odvěkého rivala, mu tleskal. Jak by ne, vytáhlý forvard totiž rozhodl o vítězství české reprezentace v přípravě nad Arménií 2:1.

Plzeňský útočník Tomáš Chorý se loučí na stadionu Sparty po vítězném zápase české reprezentace s Arménií (2:1). | Foto: Daniel Ulrich

„Že jsem dal gól je třešnička na dortu. Já jsem hlavně rád, že jsme ten zápas zvládli vítězně,“ říkal po utkání Tomáš Chorý do televizních kamer. Opět tak potvrdil, že je především týmový hráč.

Prozradil také, s jakými úkoly šel v závěru zápasu na hřiště. „Chtěli jsme to trochu pobláznit, aby létalo víc míčů do vápna. Dvakrát si to našlo mě, jednou jsem to proměnil, podruhé ne. Zase jsme ukázali, že i když prohráváme, nesložíme zbraně a ukážeme týmový duch,“ vyprávěl nadšeně chvilku poté, co si užíval ovace zaplněné Letné.

A nutno říct, že právem. Daří se mu na klubové úrovni a pohodu si teď přenesl i do národního týmu. Má skvělou bilanci, ve třetím startu za národní tým dal druhý gól.

Ze všech útočníků, kteří byli v nominaci na přípravné zápasy v Norsku a s Arménií dostal plzeňský útočník Tomáš Chorý nejmenší porci minut, přesto se jako jediný střelecky prosadil.

Během čtyř minut zápasu v Norsku šanci neměl, tentokrát mu proti Arménii stačilo jen o minutu víc, aby se prosadil. V 72. minutě minutě střídal Patrika Schicka a o pět minut později po patičce kapitána Tomáše Součka strhl vedení na českou stranu.

A rázem se začalo mluvit o tom, že by vytáhlý forvard Viktorie Plzeň neměl chybět v konečné nominaci na Euro.

Podle televizního spolukomentátora a bývalého útočníka Luďka Zelenky si o ni řekl už daleko dřív. „Gólem s Moldavskem,“ připomněl Chorého trefu, která pomohla v posledním kvalifikačním utkání k vítězství 3:0, čímž český tým pečetil postup. „Je obrovsky nepříjemný pro soupeře. Umí se prosadit i když přijde třeba jen na deset minut,“ charakterizoval ho Luděk Zelenka.

Tři viktoriáni v reprezentaci. Trenér Hašek vysvětluje, proč po nich sáhl

„Vždycky půjde tam, kde to bolí,“ chválil Chorého i bývalý reprezentační manažer Tomáš Pešír, který ve studiu už při příchodu plzeňského dlouhána na hřiště prorokoval, že vstřelí gól. A vyplnilo se to už po pěti minutách.

Samotný Tomáš Chorý otázku na případnou nominaci odbyl s klidem sobě vlastním. „Tohle by asi lépe zodpověděl trenér. My se teď všichni vracíme do klubů a tam si budeme plnit povinnosti. Nejdůležitější je, abychom zůstali zdraví a co bude dál neovlivníme,“ řekl útočník plzeňské Viktorie.

Ta měla včera na hřišti i dalšího zástupce, celých 90 minut odehrál stoper Robin Hranáč, další plzeňský fotbalista Pavel Šulc, jenž byl v základu proti Norsku tentokrát zůstal jen na lavičce.

Kdo z nich pojede na závěrečný kemp do Rakouska před Eurem napoví i výkony v dresu Viktorie…