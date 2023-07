Co čekáte od vašeho bývalého týmu, můžou se fanoušci těšit na dobrou sezonu? Věřím tomu, že Viktoria bude předvádět lepší fotbal, než předváděla na jaře. Doufám, že výsledky z letní přípravy si přenese i do ligy a v ní budou výkony takové, jako třeba předminulou sezonu.

Jak skončí Viktoria?

Plzeň bude třetí.

Kdo získá titul?

Titul vyhraje Slavia Praha, Sparta bude druhá.

Tématem fotbalové ligy je i to, zda má smysl nadstavbová část. Jak to vnímáte, jste pro to, aby byla zachována?

Myslím si, že nadstavba je zbytečná. Hrálo se desítky let bez nadstavby, takže kdyby teď vrátili jen třicet kol, tak by se vůbec nic nestalo. Možná dva roky byla nadstavba zajímavá pro lidi, ale divácký zájem už opadl.

