Nebude chybět ani autogramiáda legend a zajímavých osobností z klubové historie, které budou představeny v následujících dnech stejně jako například výroční dresy, ve kterých hráči vyběhnout do sobotního utkání.

„A už teď se těším, že na výroční zápas to bude stejné,“ doplnil útočník Viktorie.

A hráči doufají, že bude opět plný dům. „Fanoušci byli skvělí. Ta atmosféra, to nám tolik pomohlo,“ pochvaloval si po výhře nad Spartou (3:2) francouzský útočník Jean-David Beauguel.

Příští domácí zápas fotbalistů Viktorie Plzeň, v němž v sobotu 18. září přivítají od 19 hodin České Budějovice, bude výroční u příležitosti 110. jubilea založení klubu. A to si nemůže nechat ujít žádný věrný fanoušek, na videu si můžete už teď připomenout historické okamžiky.

