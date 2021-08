Naskočil do ní až v průběhu soustředění v Rakousku, ale v obou soutěžních zápasech už zase velel defenzivě viktoriánů. „Hraje opravdu dobře, ty dva ostré zápasy sehrál výborně,“ pochvaloval si jeho výkony plzeňský trenér Michal Bílek.

A spoléhat na něho bude i dnes v arménském Jerevanu, kde čeká viktoriány odveta 2. předkola Evropské konferenční ligy s běloruským Dynamem Brest. První zápas vyhrála Plzeň minulý týden doma 2:1 a podle slov svého kapitána si letí pro vítězství i tentokrát. „Je zbytečné přemýšlet a kalkulovat, prostě chceme zvítězit,“ prohlásil Jakub Brabec (na snímku) na ruzyňském letišti.

A přidal i recept, jak kýženého vítězství dosáhnout.

„Věřím, že budeme dominovat, vytvoříme si šance a proměníme je. Hlavně to musíme zvládnout,“ zopakoval reprezentační stoper, vědom si důležitosti zápasu.

Po jeho příchodu v zimě 2019 plzeňská Viktoria dvakrát po sobě neprošla do skupiny evropských pohárů a do třetice už to nechce nikdo v klubu dopustit.

V Jerevanu ale na viktoriány čeká nejen houževnatý protivník, ale i složité klimatické podmínky. V den zápasu má teplota vyšplhat přes 30 stupňů Celsia.

„Mně osobně vedro moc nevadí. Myslím si, že to bude podobné jako třeba nedávno v Baku nebo v době, kdy jsem hrával v Turecku,“ připomněl svoje angažmá v Rizesporu před příchodem do Viktorie.

„Věřím tedy, že to bude v pohodě. Důležitý je pitný režim a nedávat si to tolik do hlavy, tělo se s tím popere samo,“ doplnil Brabec.

Drobná výhoda může být, že Dynamo nemůže hrát kvůli složité epidemické situaci doma v Bělorusku. Toho už v Plzni litoval i kouč Sergej Kovalčuk.

„Mrzí nás to, ale nic s tím neuděláme. Doma bychom měli velkou podporu diváků,“ řekl po úvodním zápase, k němuž se Brest vydal do Plzně autobusem. Do Jerevanu už musel letecky, stejně jako plzeňští fotbalisté.

„Nevím úplně přesně, jak je to v Bělorusku vzhledem ke covidovým opatřením s fanoušky… Ale to, že Jerevan pro ně není domácí prostředí, je jedině dobře,“ souhlasil i stoper Viktorie, která odletěla do Arménie povzbuzena dvěma domácími výhrami.

Po vítězství 2:1 nad Brestem porazila v ligové premiéře i Mladou Boleslav.

„Ten zápas jsme ubojovali, což bylo důležité. Věřím, že teď už to bude lepší i herně,“ přál si Brabec, jenž ve dvou zápasech vystřídal dva různé parťáky ve středu obrany.

Proti Brestu vedle něho nastoupil Filip Kaša, ale poranil si rameno, a tak musel brzy po nemoci do hry Luděk Pernica. Teď se vrací do týmu po zlomenině nosu zkušený Lukáš Hejda.

Kdo tedy nastoupí vedle plzeňského kapitána?