V předvečer desátého výročí prvního mistrovského titulu Viktorie Plzeň je tady další bitva o trofej. Tým Michala Bílka dnes od 18 hodin vyzve ve svojí Doosan Areně ve finále tuzemského poháru MOL Cup pražskou Slavii.

Trenér Michal Bílek při utkání proti Pardubicím. | Foto: fcv

Oba týmy půjdou do souboje v rozdílném rozpoložení. Zatímco Slavia už má nějaký čas další titul v kapse a teď se chystala speciálně na pohárové finále, viktoriáni stále ještě honí páté místo ve FORTUNA:LIZE. To by jim v případě nezdaru ve finále poháru dalo jistotu, že si v létě zahrají o Evropu.