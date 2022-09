Návrat do Štruncových sadů pořádně zhořkl brazilskému stoperovi Eduardo Santosovi, jenž pomohl viktoriánům na jaře k mistrovskému titulu, ale po sezoně zamířil do Slavie. Teď tedy přijel jako soupeř, ale dlouho si to neužil. Už ve druhé minutě neodhadl na mokrém terénu odskok míče a poslal v šestnáctce k zemi unikajícího Mosqueru. Byla z toho penalta i červená karta.