„Nebylo to jednoduché utkání. Sám vím, jaké to je, když postoupí člověk z druhý ligy a hraje první zápas a ještě proti klubu jako je Viktorka… Ale zvládli jsme to. Dali jsme dva rychlé góly do poločasu a měli jsme to tak nějak pod kontrolou. Tři body na úvod jsou důležité,“ vrátil se Vašulín k sobotní vítězné premiéře v Praze na Dukle (3:1).

Nechyběl tomu z vašeho pohledu vstřelený gól?

Měl jsem tam jednu hlavičku, kdy jsem mohl trefit bránu, pak by to asi byl i gól. Ale pro mě je důležitější, že jsme to zvládli za tři body.



Třeba se trefíte teď doma. Navíc právě proti Hradci, odkud jste do Plzně přišel. Zvlášť pro vás to bude hodně specifický zápas, že?

Moc se na to těším. Věřím, že se na Hradec dobře připravíme, že přijde hodně fanoušků, kteří nás poženou za vítězstvím. V Plzni měla Viktorka vždycky perfektní podporu publika. A jestli to pro mě bude zvláštní? Samozřejmě, že ano. Ještě dva měsíce zpátky jsem s klukama z Hradce trénoval a teď půjdeme na hřišti proti sobě.



| Video: Youtube

S jakými pocity nastoupíte proti bývalému klubu?

Pro mě je to především obrovská motivace. Vždycky jsem chtěl přestoupit do ambicióznějšího klubu. Teď je na mně, abych dokázal, že jsem tady správně, že jsem udělal správný krok. Moc si přeju, abychom zápas zvládli, diváci viděli hodně branek a společně jsme pak oslavili výhru.



Asi nejlépe z celého týmu víte, co od Hradce čekat. Sledoval jste premiéru proti Teplicím, kterou doma vyhrál 1:0?

Abych řekl pravdu, tak jsem se na zápas díval, ale spíš jako fanoušek. Znám i trenéra Horejše a nějaké principy, které po nás chtěl. S některýma klukama jsem v kontaktu pořád, ale spíš než o fotbale se bavíme o osobních věcech. Neřešíme způsob hry nebo, kdo nastoupí, kdo je zraněný (úsměv).



S kým z bývalých spoluhráčů jste nejvíc v kontaktu?

Samozřejmě, že hlavně s těmi, s nimiž jsem zažil krásný postup a první dvě sezony v nejvyšší soutěži. Hodně už jich je sice pryč, ale furt tam zůstali Petr Kodeš nebo Patrik Vízek, takže hlavně s nimi.



Ale zpátky k tomu, jaký bude Hradec soupeř?

Nepříjemný. Jsou důrazní, mají dobrou defenzivu, takže se musíme co nejlépe připravit. Minulou sezonu jsme hráli v Plzni taky hned ve druhém kole a vybojovali jsme tady bod. Hradec zápasy proti favoritům uměl, proti Spartě, Slavii nebo Plzni jsme měli vždycky speciální motivaci. Velké zápasy, kdy přijde hodně lidí, Hradci šly.



Bude znalost toho druhého výhoda spíš pro vás jako útočníka nebo pro obránce?

Je to tak padesát na padesát. Oni znají mě, ale i já vím, co v jakých situacích dělají… Takže teď jde těžko říct, pro koho to bude výhoda.



Hrál už jste vůbec někdy předtím proti Hradci?

Hrál, ale to bylo ještě v Chrudimi druhou ligu. Ale gól jsem Hradci ještě nedal.



Když jste do Plzně přicházel, tak jste říkal, že nikoho z kabiny osobně neznáte. Už jste se s někým sblížil?

Myslím, že jsem do kabiny zapadl, jsem s klukama každý den. V Plzni je skvělá kabina, vyzařuje z ní obrovská síla.



Zato jste velmi dobře znal trenéra Koubka, pod nímž jste zažil v Hradci Králové nejlepší sezonu. Musíte být rád, že jste s ním obnovil spolupráci?

Jo, je to tak. Trenér odešel do Plzně, která je teď i pro mě obrovská výzva. Vždycky jsem chtěl jít do velkýho klubu v Česku a Viktorka to všechno splňuje. A samozřejmě, že pan Koubek sehrál v mém přestupu důležitou roli. On sám mě sem chtěl, asi proto, že ví, co ode mě může čekat a tuší, v čem můžu týmu pomoct. Byla to jedna z pozitivních věcí, která převážila misku vah na stranu Plzně.



Necítíte ale díky tomu zároveň větší tlak? Jak se s tím vypořádáváte?

To není jenom na mně, na všechny hráče v klubu je tady mnohem větší tlak, než jsem byl zvyklý z Hradce. Tam jsme měli za cíl být v poklidném středu tabulky, vyhnout se sestupovým starostem. S Viktorkou jdeme do většiny zápasů jako favorit a pokaždé je cíl vyhrát.



Jak se vám v Plzni žije? Už jste se přestěhoval?

Od minulého týdne už jsme tady celá rodina, nejsem už na hotelu. Máme byt kousek od stadionu, poblíž centra města, které pomalu poznáváme.



Co jste stihl v Plzni poznat mimo fotbal?

Měli jsme často dvoufázové trénink, takže nebylo moc času ani energie. Ale nějaké procházky už máme za sebou, i se synkem, líbí se nám tady. Teď ještě, aby to dál vycházelo i fotbalově a chytili jsme nějakou šňůru vítězných zápasů, abychom se připravili na předkola evropských pohárů.



| Video: Youtube

Co jste říkal pondělnímu losu, který vám za soupeře pro 3. předkolo Evropské přisoudil ukrajinský Kryvbas Kryvyj Rih?

Pro mě je to úplně neznámý soupeř. Ale kluci říkali, že s nimi v zimě na soustředění vyhráli 3:0. Pro mě to bude první utkání na evropské úrovni, takže se na to těším.



Ještě zpátky k Hradci, co byste vzkázal fanouškům, kteří ještě váhají, jestli mají v neděli vyrazit do Doosan Areny?

Doporučuju jim, aby přišli, hraje se v neděli večer, což je ideální čas. Věřím, že přijde co nejvíc diváků a že od nás uvidí hodně branek. Už na Dukle byli skvělí, z velké části zaplnili plzeňský kotel, fandili nám. Těším se, až se poprvé představíme doma. Jako soupeř jsem tady nikdy nevyhrál, teď bych se chtěl radovat.