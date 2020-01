Na zimní přípravu se obránce Milan Havel vrátil na západ Čech. V sobotním přátelském utkání proti Ústí nad Labem (4:1) nastoupil ve druhém poločasu. „Zápas jsme zvládli a vyhráli, i když my ve druhé půli jsme měli hodně ztrát míčů. Představovali bychom si to trochu jinak, ale jsme v nějaké fázi přípravy. Mám radost, že jsem zpátky v Plzni a budu bojovat o místo v sestavě,“ řekl Havel.

Byl jste spokojen se svým výkonem proti Ústí?

Nerad sám sebe hodnotím, ať mě raději hodnotí jiní. Vím, jaké jsem udělal chyby. Konkrétně nepovedený centr, nechci se vůbec vymlouvat na terén, balon letěl za bránu, což by se stávat nemělo. Zhodnotím si to večer v hlavě a mě ať zhodnotí jiní.

Cítíte větší šanci teď než pod trenérem Vrbou?

To ukáže čas. Ale jsem hodně motivovaný. Jsem rád zpátky, chci do toho dát všechno a uvidím, na co to bude stačit. Věřím, že šanci máme všichni stejnou a poperu se o ni.

Je velký rozdíl ve fotbale, který po vás chtěl trenér Vrba a nyní kouč Guľa?

Automatismy, které jsme měli za trenéra Vrby, zůstaly. Snažíme se pracovat na detailech a v tréninku je to určitě větší jízda, protože všichni cítíme, že máme šanci a pereme se o místo, a takhle by to mělo být. Vrátil jsem se do skvělé kabiny, což je úžasné.

Hostování v Bohemce bylo pro vás za trest?

To vůbec ne. Bohemka byla správný krok. Jsem rád, že jsem ho na podzim udělal. V Bohemce jsou také skvělí kluci a mám tam spoustu kamarádů. Ale jak už jsem říkal, v Plzni je také skvělá kabina a myslím si, že je to vidět i na hřišti.

Máte jako pravý obránce jiné úkoly od trenéra Guľy, než jste měl za kouče Vrby?

Úkoly jsou hodně podobné, protože trenér Guľa chce, abychom hráli také útočně. Možná je trochu změna ve středové obraně, pracujeme hodně na tom, abychom byli na soupeře dotlačení, hned sbírali míče a tlačili se do presinku. Občas v tom někdo vypne, stává se to i mně. Musíme na tom pořád pracovat a do začátku sezony to vypilovat.