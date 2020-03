„Dostali jsme nejtěžšího soupeře, který byl k mání. Ale já jsem přijel vylosovat domácí prostředí, což se povedlo. Zbytek už bude na hráčích,“ usmál se po losu Tomáš Rosický, sportovní ředitel Sparty. Plzeňská Viktoria na losu v sídle FAČR na Strahově zástupce neměla.

„Přál bych si Spartu, ale hlavně, abychom hráli tady u nás doma," říkal už po středečním postupu přes Mladou Boleslav konžský záložník Joel Kayamba. Jeho přání se tak splnilo jen z poloviny.

V poháru se obě mužstva utkala naposledy v roce 2014, kdy spolu hrála finále a Sparta vyhrála v penaltovém rozstřelu, v němž selhal Milan Petržela. Ten předtím v poslední minutě zahrál v šestnáctce rukou a Sparta pak vyrovnala.

"To bylo hodně smutné a bolestné, nerad na to vzpomínám. Pro mě je to celoživotní strašák. A co teprve pro Milana Petrželu," vzpmínal jeden z pamětníků toho zápasu David Limberský. "Ale všechno zlé je pro něco dobré, asi je dobře, že jsem si zažil i tu druhou stránku," doplnil zkušený bek.

Teď má tedy příležitost k odplatě.

Druhou dvojici tvoří Olomouc a Liberec.