Až po hodině hry vyrovnal z parádní otočky Hložek, stoper Hancko pak z penalty strhl vedení na stranu domácích a v nastaveném čase potvrdil tři body pro Spartu střídající Karabec.

„Jsem zklamaný,“ připustil po premiéře na plzeňské lavičce trenér Michal Bílek.

Svůj návrat na Letnou si asi představoval jinak. „Dokud jsme je správně dostupovali a jejich klíčoví hráči se nedostávali do hry, tak jsme drželi hru, kterou jsme chtěli hrát,“ pokračoval nový kouč Viktorie. „Pak logicky Sparta přidala, lépe držela míč. A my už jsme se nedostali do hry,“ doplnil Michal Bílek.

Stejně jako při předchozím angažmá v české lize ve Zlíně vsadil na hru se třemi stopery. Ke kapitánu Brabcovi a Kašovi poslal na hřiště ještě uzdraveného Hejdu.

„Je mi jasné, že to pro kluky není jednoduché, musí se s tím sžít,“ uznal trenér Plzně, její kapitán Jakub Brabec si to celkem pochvaloval.

„Nebyl to až takový problém, všichni už máme něco odkopáno. Myslím, že nám to celkem vyhovuje. Víc se zajišťujeme, soupeř má méně prostoru. Sparta se do nás hodinu těžko dostávala,“ řekl Jakub Brabec.

Navzdory tomu viktoriáni třikrát inkasovali, za poslední tři zápasy dostali hrozivých jedenáct branek, a to se vedle favorizovaných pražských Slavie (1:5) a Sparty (1:3) střetli doma se zachraňující se Příbramí (3:3).

To je opravdu tristní bilance. Zřejmě i to přesvědčilo trenéra Bílka ke změně v defenzivní linii. „Řekl jsem to hráčům hned po svém příchodu do Plzně,“ potvrdil 56letý kouč. „Předchozí dva zápasy klukům nevyšly, dostali spoustu branek. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany,“ doplnil Bílek.

„Jenže zase z toho byly tři góly v plzeňské síti, i když tentokrát s podstatně silnějším protivníkem než minule doma proti Příbrami.

„Nebylo úkolem hrát v tak hlubokém bloku. Ale Sparta dobře kombinovala a zatlačila nás,“ uznal kouč Viktorie.

A potvrdil, že hodlá nastoleným systémem pokračovat i v dalších zápasech. „Jsou tady velmi dobří hráči, kteří už prokázali svoji kvalitu, a já věřím, že se zvedneme,“ pronesl Bílek, jenž postrádal marody Limberského, Buchu, Kopice i střelce Beauguela, na kterého sázel už ve Zlíně.

„Zatím nikdo z nich nemůže trénovat. Necháme to na doktorech,“ uvedl nový trenér plzeňské Viktorie.

Ve středu navíc nechal jen na lavičce záložníka Ba Louu.

„Hrajeme trošku jiným systémem, bude složitější mu najít pozici. Ale je to šikovný hráč, brejkový. Určitě ještě najde uplatnění,“ řekl nový plzeňský kouč na adresu 24letého záložníka z Pobřeží slonoviny.

Dostane šanci už v neděli proti Pardubicím?