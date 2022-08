Viktoriáni se vrací do ligového kolotoče po týdenní přestávce, protože minulý zápas s brněnskou Zbrojovkou si právě kvůli pohárové účasti odložili. A chtějí se naladit zpátky na vítěznou vlnu, i když uznávají, že je na jihu Čech nečeká snadný úkol. „Budějovice hrají doma vždy dobře, jsou tam nepříjemným soupeřem. Pro nás to nebude nic snadného,“ upozorňoval bývalý vynikající záložník.

Ostatně poslední zápas na hřišti Dynama rozhodl netradiční hlavičkář Pavel Bucha až čtvrt hodiny před koncem. „Teď mají Budějovice navíc nového trenéra,“ upozornil na příchod kouče Jozefa Webera, jenž v létě vystřídal Davida Hořejše. „Trošku mění styl hry Dynama,“ vypozoroval Horváth.

Zatímco obhájci titulu jsou v letošním ročníku FORTUNA:LIGY neporažení, jediné body ztratili úvodní remízou 2:2 v Teplicích, jejich sobotní soupeř vyhrál jen první kolo nad Pardubicemi. Pak přišla domácí porážka se Spartou (0:2) a remízy se Slováckem (2:2) a v Liberci (1:1).

To by ještě mohlo zvýšit motivaci Dynama, aby před domácím publikem naplno zabralo. „To chce každý, samozřejmě že i my. I když všichni ještě cítíme euforii z postupu do Champions League, česká liga je jiná soutěž. Musíme se plně koncentrovat,“ vyslal plzeňský asistent jasný signál do kabiny.

Náboj zápasu v Českých Budějovicích ještě zvyšuje fakt, že za Dynamo nastupují bývalí viktoriáni Jakub Hora, Roman Potočný či Jonáš Vais, kterého právě Horváth vedl v béčku a pak i v Příbrami. „Známe je. Zvlášť Kuba Hora se s věkem lepší. Teď je z něho takový správný špílmachr, což bych do něho před několika lety neřekl. Budeme si na něho muset dát pozor,“ varoval Horváth.

Na plzeňské straně bude brankář Staněk, jenž přišel právě z Budějovic a v mistrovské sezoně se proti svému bývalému klubu několikrát vytáhl. Nebo nejčerstvější posila Fortune Bassey, i ten na sebe upozornil v dresu Dynama.

Po Budějovicích čeká plzeňské fotbalisty hned ve středu vložené kolo, v němž přivítají od 17.30 hodin doma Slovácko, a v sobotu pak jedou do Liberce. „Bavíme se o rotaci sestavy. Ale definitivně se rozhodneme až v den zápasu podle toho, jak se budou kluci cítit,“ neprozradil nic z plánů trenérského štábu Pavel Horváth.

Kvůli svalovému zranění nemůže nastoupit střelec vítězné branky s Karabachem, útočník Kliment, mimo hru zůstává i zkušený obránce Řezník. Naopak do sestavy se vrací v Evropě vykartovaný kapitán Hejda.