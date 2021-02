„Někdy takový zápas potřebujete, kdy se štěstíčko přikloní na vaši stranu. Je to cenná výhra. My jsme kolikrát dominovali, měli jsme i pětadvacet střel na branku a nevyhráli jsme,“ připomněl slovenský kouč Adrian Guľa.

„Ano dneska jsme dominovali, ale jen úsekově,“ uznal trenér Viktorie.

V útoku jste dal tentokrát od začátku přednost Beauguelovi před Ondráškem, ukázalo se to jako dobrý tah?

Útočník je na hřišti od toho, aby dával góly nebo na sebe vzal penaltu. Potěšilo mě, že dal Bogy gól. Ale neznamená to, že má příště místo jisté. Kobra (Ondrášek) je pracant, o svoji šanci se popere. Ale nemáme jen tyhle dva, výborně se ukazuje i mladý Matějka, i když zatím hraje kratší pasáže, udělá na hřišti rozruch.

A taky máte brankáře Staňka, který chytil penaltu. Potvrdil tak, že je zaslouženě jedničkou?

Jeho forma je velmi solidní. To je dobrá zpráva pro něho i pro mančaft. Ale netřeba zapomínat ani na Aldu (Hruška), máme dva vynikající brankáře. Jsem rád, že to Jindra takhle uchopil, dneska mužstvu výrazně pomohl.

Další potěšující zprávou jistě je, že Kayamba dal v lize gól po roce a půl. Souhlasíte?

Ano (usměje se). Nedávno jsme se bavili, že potřebujeme, aby byli krajní hráči produktivnější. To, že je Kayi elegantní ve hře jeden na jednoho je krásné, ale my od něho potřebujeme góly a finální přihrávky. Já jen doufám, že nebude na další čekat rok a půl. Snad ho to nakopne a bude pracovat dál na zlepšení efektivity, potřebuje to.

Proti Bohemce naopak selhal ve velké šanci Šulc, který se minule trefil…

Nemůžeme čekat, že takhle mladý hráč bude rozhodovat každý zápas, i když bych se rád mýlil. Chce to trpělivost. Jeho mentalita je správná, jde do zakončení, pracuje na sobě. Odehrál opět velmi solidní zápas, měl asistenci u branky Buchy, takže mi ani tolik nevadí, že v tomto zápase svoji šanci neproměnil.

Přestože jste vyhráli 3:1, nepředstavujete si, že byste měli mít větší kontrolu nad zápasem?

Ano, vždycky chceme dominovat, je to naše touha, náš cíl. Ale musíme respektovat i sílu Bohemky, která vyhrála na Spartě, dobře se prezentovala i na Slavii. Jejich styl je hodně nepříjemný. Uznávám, že můžeme být ještě dominantnější, ale pro nás je podstatné vítězství.

Kde vidíte prostor ke zlepšení? Je to v rychlosti?

Záleží na tom, jak rychlost vnímáme. V mých očích je běžecká, rychlost myšlení, pak reakce, kooperace a součinnosti jednotlivých formací, rychlost přihrávek nebo rychlost v práci s míčem. Obecně platí, že v rychlosti je prostor. Když ji do hry dostaneme, cítím, že máme sílu.