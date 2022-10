„Tomáš se vypracoval v jednoho z klíčových hráčů našeho týmu a jsem rád, že jsme se již nyní domluvili na prodloužení jeho kontraktu v našem klubu. Přeji mu i nadále hlavně pevné zdraví, spoustu skvělých zápasů a gólů v našem dresu," doplnil sportovní ředitel Viktorie Daniel Kolář.

Chorý přišel do Plzně z Olomouce v roce 2018. Svým gólem přispěl například k vítězství nad AS Řím v Lize mistrů a postupu do jarních bojů v evropských pohárech. Ve viktoriánském dresu odehrál 116 z celkových 153 ligových duelů, ve kterých dokázal vstřelit 24 branek.

Hned jsem věděl, kam penaltu kopnu, prohlásil viktorián Chorý