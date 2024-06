Po příchodu z Hradce Králové má za sebou 26letý útočník Daniel Vašulín první týden v plzeňské Viktorii. V sobotním přípravném zápase s třetiligovým nováčkem SK Plzeň (7:0) ho ozdobil hattrickem.

Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli první přípravný zápas na Petříně 7:0. | Video: Deník/Zdeněk Soukup

„Něco mě to asi stát bude, přispěju do kasy, i když zatím nevím kolik. Dá se říct, že je to těžký začátek i po téhle stránce,“ usmíval se pak Daniel Vašulín v prvním rozhovoru s novináři v plzeňském dresu. „Jsem nesmírně rád, že jsem v takovém klubu. Před pár lety by mě něco takového ani nenapadlo,“ vyznal se útočník, který se hned v první minutě namotal i k úvodní brance Viktorie.

Kolik gólů vám máme tedy počítat? Tři nebo čtyři?

Nevím, ten první prý byl vlastní, takže asi tři. (úsměv) Ale to je maličkost. Podstatné je, že jsme po velké zátěži v prvním týdnu přípravy a velkém vedru, odehráli první poločas solidně. Dali jsme brzy góly, to nám pomohlo.

Ve 20. minutě jste vedli 5:0. Byl to záměr, vlétnout na soupeře od začátku?

Samozřejmě, to je vždycky v takových zápasech důležité. Všichni víme, jak to může být těžké, když se nepodaří dát brzy gól. Bylo dobře, že jsme to rychle odšpuntovali, pak už jsme to dohráli v poklidu.

Zdroj: Deník/Zdeněk Soukup

Jaké jsou vůbec vaše první dny v Plzni?Super, jsem nadšený. Zázemí je tady perfektní, kluci v kabině taky. Tréninky jsou sice náročné, ale celkově je všechno skvělé. Poprvé jsem si všechno na stadionu prohlédl, když jsem dělal zdravotní prohlídku. Kluky jsem předtím neznal.

Opravdu jste nikoho neznal?

Ne, osobně ne. Jen ze hřiště jako soupeře. Ale teď už jsem se přesvědčil, že kabina je tady skvělá. Věřím, že se mi tady bude líbit. (úsměv)

V souvislosti s vámi se mluvilo také o přestupu do Slavie, takže jste rád, že vyšla Plzeň?

Jo, tohle. Slavii už beru jako historii. Jsem rád, že dopadla Plzeň je to jeden z nejlepších klubů v Česku. Cítil jsem, že se chci posunout, Viktorka byla první volba. Jsem rád, že to dopadlo a můžu teď oblékat její dres.

Jakou roli hrál při vašem rozhodování o přestupu trenér Koubek?Známe se z Hradce, dva roky jsem tam pod ním hrál, zažil jsem nejlepší sezonu. Samozřejmě, že to byla jedna z věcí, která hrála pro Plzeň. Vím, co od něho můžu čekat, jaký chce hrát fotbal.

Kdo určoval kapitána pro první utkání, nováčků je víc?

Kustodi určili, že to bude Slon (Tom Slončík). Asi proto, že je nejmladší. Čeká nás ještě dost přáteláků, padne to na každého, i na mě. (úsměv)



Právě se Slončíkem a dalším nováčkem Kabongem jste nastoupil v útočné trojici. Jak se vám s nimi hrálo?

Známe se zatím málo, moc jsme toho spolu neodehráli ani na tréninku, které jsou zatím hodně intenzivní. Trenéři nám jenom něco málo naťukli takticky, ale za mě panuje spokojenost. Dali jsme v první půli šest gólů, takže super.



Celkově je v plzeňském útoku velká konkurence. Co na to říkáte?

Konkurence je zdravá. Byl bych blbec, kdybych šel do Plzně a myslel si, že tady nebude konkurence a budu to mít podestlané na růžích. Já to vnímám jako dobrou věc, která mě může posunout.



FOTO, VIDEO: Posily poprvé v akci, viktoriáni nastříleli Petřínu sedm gólů

Také vás poprvé v kariéře čekají evropské poháry. Těšíte se?

I to bylo lákadlo. Před pár lety bych ani nesnil o tom, že budu jednou v Plzni. A teď jsem tady, můžu si zkusit předkolo Evropské ligy. Pro mě je to obrovská motivace. Věřím celé Viktorce, že to zvládneme a budeme hrát skupiny.

Jak se vám do Plzně jezdilo jako soupeři?

Těžké to bývalo. V minulé sezoně jsem tady nedal hned v úvodu sezony penaltu. Nikdy to tady nebylo jednoduché. Věřím, že když teď budou fanoušci na mojí straně a nebudou na mě pískat, můžou nám hodně pomoct. Už se těším, až ve druhém kole přijede Hradec.

Plzeň má čtyři hráče na Euru v Německu, je i pro vás reprezentace motivací?

Určitě, vždycky je do nároďáku blíž z týmů, které hrajou v tabulce nahoře v tabulce.