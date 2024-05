Jeho hráčská kariéra dost možná skončila. Mohl by se stát spojkou mezi agentem a hráči z Afriky. V dresu plzeňské Viktorie nastoupil Traoré do 51 soutěžních zápasů, v nich vstřelil sedm branek a přidal asistencí.

Už při zápase ligové nadstavby se plzeňský klub rozloučil s dalším zkušeným hráčem Radimem Řezníkem, jenž nyní řeší, co bude dál.

Teď tedy končí ve Viktorii třicetiletý útočník Kliment, jenž přišel do Plzně před dvěma lety z polské Wisly Krakov a hned v létě 2022 se parádně uvedl, když svým gólem do sítě ázerbájdžánského Karabachu vystřelil viktoriánům postup do základní skupiny Ligy mistrů.

„Na ten gól se nedá zapomenout, Honza se tím nesmazatelně zapsal do historie klubu,“ připomněl sportovní ředitel plzeňského klubu Daniel Kolář na moment z domácí odvety play-off o Ligu mistrů. Z prvního zápasu na hřišti soupeře přivezli viktoriáni nadějnou bezbrankovou remízu, jenže doma prohrávali v poločase 0:1, pak Jan Kopic vyrovnal a v 73. minutě přišla velká chvíle Jana Klimenta.

Přestože ho trápil zraněný sval, zůstal na hřišti. Špičkou kopačky nasměroval míč do sítě Karabachu a vystřelil Plzni účast v základní skupině Ligy mistrů. Stal se pak i jednou z hlavních postav dokumentární série Zázrak ze západu, která popisuje právě cestu do nejprestižnější evropské soutěže.

V základní skupině vstřelil gól i v domácím utkání s Bayernem Mnichov. Celkem odehrál v Plzni za dva roky 56 zápasů, v nichž vstřelil devět gólů.

Jenže postupem času ztratil Kliment i vinou zranění místo v základní sestavě Viktorie, kde byl jasnou jedničkou na hrotu Tomáš Chorý a přednost dostával i Matěj Vydra. V červnu mu navíc končí v Plzni smlouva a klub se ji rozhodl neprodloužit. „Rozhodli jsme se, že půjdeme jinou cestou,“ vysvětloval Daniel Kolář. „Chtěli bychom mu poděkovat, popřát hlavně pevné zdraví a mnoho úspěchů v další kariéře,“ doplnil sportovní ředitel Viktorie Plzeň.

Řezník se za slzy nestyděl. V Plzni se usadil natrvalo a teď bude řešit, co dál

Podle informací Deníku povedou další kroky bývalého reprezentanta Jana Klimenta do Sigmy Olomouc.

Ani Kliment ale nemusí být poslední, kdo po sezoně opustí kabinu plzeňské Viktorie. Zájem bude o reprezentanty Tomáše Chorého, Pavla Šulce a Robina Hranáče, tam se však bude nejspíš čekat až na Euro v Německu.

Smlouva končí i slovenskému brankáři Mariánu Tvrdoňovi. Ale při zranění mladého gólmana Viktora Baiera, který je po operaci kolena a v neděli byl na stadionu Sparty o berlích, mu svitla naděje na její prodloužení. Nebo dostane šancí některý z mladíků z vlastní líhně?

Odpovědi nejen na tuhle otázku dají nejbližší dny.

Už se také spekuluje o možných nových tváří. Padají jména jako Pavel Juroška (Slovácko), Daniel Vašulín (Hradec Králové) nebo Tom Slončík ze sestupující Zlína. Ale tady si budou muset fanoušci na případné potvrzení příchodu některého z nich ještě chvíli počkat. Naopak podle informací Deníku by se měli na letní přípravu do Plzně vrátit nigerijští mladíci útočník James Bello (18 let) a Mitchell Ejedegba (19 let), ale otázkou zůstává, jestli se zapojí s áčkem nebo třetiligovou rezervou.

Prvním milníkem fotbalového léta v Plzni bude 17. červen, kdy týmu trenéra Miroslava Koubka začíná letní příprava.