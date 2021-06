V sobotu nastoupil na druhou půli do přípravného utkání se Spartakem Trnava a hned se uvedl gólem, když v 67. minutě bezpečně proměnil penaltu po faulu na Mosqueru a zvyšoval na 2:0.

„Já si chtěl vzít i druhou penaltu, ale Kayi (Kayamba) se tam skoro rozplakal, že si chce dát taky někdy gól,“ usmál se 25letý Tomáš Chorý, jenž za belgický klub nastoupil do 16 zápasů, v nichž vstřelil čtyři branky.

Teď se pokusí rozšířit svoji ligovou bilanci, ta čítá v barvách Olomouce a Plzně celkem 110 zápasů a 19 gólů.

Jaký byl první zápas v dresu plzeňské Viktorie po téměř roce?

Všichni jsme se těšili. Je to lepší než běhat nebo mít silové tréninky. Máme za sebou hodně těžký týden. Myslím, že jsme ten zápas zvládli dobře.

Jak jste na tom vy osobně?

Cítil jsem trošku únavu, ale postupem času na to v zápalu boje zapomenete. I když na konci už jsem tahal nohy, ale to se dalo čekat. Hodně běháme, dáváme do toho všechno, chceme se trenérovi ukázat. Ale o tom příprava je.

Proměnil jste penaltu, před branku Milana Havla jste měl gólovku, je spokojenost s produktivitou?

Ale jó. Já si chtěl vzít i tu druhou penaltu, ale Kayi (Kayamba) se tam skoro rozplakal, že si chce dát taky někdy gól. (úsměv) Penaltám předcházely dvě krásné akce, kdy jsme dávali rychle balon nahoru. Myslím, že jsme mohli dotáhnout i víc akcí, ale i tak jsme spokojení.

Kádr je poměrně široký, je vás tady hodně. Jak vnímáte boj o místo?

Jsme ve Viktorce Plzeň, tady bude vždycky konkurence vysoká. Každý hráč se s tím musí poprat. Kolikrát je to i o nastavení v hlavě.