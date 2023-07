Přes sto českých sportovců se představí na letní univerziádě, která začíná dnes v čínském Chengdu. Mezi nimi jsou i střelci z Plzně

Jiří Přívratský. | Foto: Foto/zdroj: Czech Shooting News

Hlavní postavou výpravy je elitní sportovní střelec Jiří Přívratský z plzeňského Olympu, který již pro Česko vystřílel účastnické místo na olympijských hrách v Paříži, vede světový žebříček a byl i vlajkonošem na slavnostním zahájení.

S jakou formou odlétáte?

Minulý týden jsme byli na soustředění v Německu, kde jsem si poprvé vzal nové střelecké oblečení. Chvíli to trvá, než se s ním člověk popasuje. Bude to v něm premiéra, uvidíme, jak se mi v něm bude dařit. Je těžké to hodnotit před závodem, protože ve stresu to funguje trochu jinak než v klidovém režimu. Bude to trošku testovací čas.



Na Evropských hrách jste získal tři medaile, jaké máte ambice teď v Chengdu?

Většinou si ambice na medaile nedělám, snažím se odvést co nejlepší práci, jakou umím, a to, jak to dopadne, nechávám osudu.



Jak probíhá příprava střelce na takový závod? Jak se odlaďuje ideální forma?

Každý na to má svůj recept, nedá se říct, že na to je univerzální návod. Někomu vyhovuje více tréninku, nastřílet větší objemy. Někdo jede na více kontrolních závodů, někteří pár dní před soutěží úplně vysadí a soustředí se na nějaké fyzio. Ono je to hrozně různorodé a každý na to má různý recept.



Co funguje vám?

V podstatě v průběhu sezony se snažím jet udržovací tréninky. Přijde mi, že objemy jsou fajn na začátku sezony, kdy je dobré vystřílet hodně ran a člověk se zajede. Potom už jen pokračovat a jít po té práci a preciznosti. To je to, na co se soustředím já.



Zmínil jste, že hlavním vrcholem pro vás bude mistrovství světa, které následuje po univerziádě. Jak závody v Chengdu berete?

Částečně to beru jako přípravu na mistrovství světa. Univerziáda je pěkný závod, ale šampionát je přece jenom ještě trochu víc. Bude to vynikající zátěžový test nejenom pro mě, ale také pro mé nové vybavení. Je to skvělá příležitost si to všechno ověřit.