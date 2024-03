„Jsem optimista, zvlášť pokud Viktorka potvrdí výkon ze zápasu proti Spartě,“ říkal Václav Pěchouček, který ve švýcarském fotbale strávil téměř dvacet let. Nejprve jako hráč a později tady načal svoji trenérskou dráhu, ve které teď pokračuje v rodných Přešticích a jako asistent v rezervě Viktorie.

Z Plzně odešel na konci 90. let minulého století do Basileje a později se s rodinou usadil v Bonstettenu nedaleko Curychu. Až nedávno se vrátil do Čech, švýcarský fotbal i soupeře tedy velmi dobře zná. Proti klubu ze Ženevy si několikrát zahrál, dokonce hne ve třech soutěžích – za Basilej v první lize, za Naters pak ve druhé a po krachu Servette i ve třetí lize.

„Teď si zakládá na pevné a nepříjemné defenzivě. Jejich trenér se v tisku nechal slyšet, že na tom nehodlá nic měnit ani v Plzni, takže očekávám podobný zápas jako v Ženevě. Hodně soubojů ve středu hřiště, z nichž budou chtít hosté vyrážet do rychlých protiútoků. Určitě nepřijedou hrát do Plzně otevřený fotbal,“ prorokoval Václav Pěchouček. I tak věří v postup Viktorie.

Jeho slova potvrzuje i Jan Lecjaks, jenž strávil šest let v konkurenčním Young Boys Bern a teď hraje na Kypru v Omonii Nikósia. „Servette má svoji sílu, ale myslím, že to Plzeň zvládne, protože má větší zkušenosti s evropským fotbalem,“ prohlásil.

„Čekám však vyrovnané zápasy, ve kterých mohou rozhodovat maličkosti,“ doplnil už před úvodním mačem. Tam se jeho slova potvrdila, branka nepadla.

Lecjaks jmenoval i největší specifika švýcarského fotbalu. „Rozpočty týmů jsou na jiné úrovni, ale nejsou mezi nimi takové rozdíly jako v Česku. U nás jsou tři týmy odskočené a ostatní mají značně omezenější možnosti,“ porovnával s českou FORTUNA:LIGOU.

Největším optimistou z celé trojice bývalých viktoriánů byl Martin Zeman, který strávil sezonu 2015/16 ve švýcarském Sionu. „V té době hrál Servette zrovna dole, ale viděl jsem je na podzim, když s nimi hrála Slavia a nedala jim šanci. Jsem přesvědčený, že Plzeň postoupí dál, vůbec o tom nepochybuju,“ říkal fotbalista třetiligového FK Robstav, který slavil s Viktorií třikrát mistrovský titul.

A teď přeje Plzni historický úspěch, čtvrtfinále EKL.