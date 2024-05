Když usedl pár dnů po prodloužení smlouvy s plzeňskou Viktorií trenér Miroslav Koubek, ještě doufal, že by mohl zvednout nad hlavu pohár pro vítěze MOL Cupu. Po nedělní ligové derniéře na Spartě (1:1) už věděl, že se to po porážce se stejným sokem ve finále (1:2) nepovedlo. Přesto hodnotil sezonu jako velmi povedenou, i když…

Plzeňský trenér Miroslav Koubek. | Foto: fcv/Ondřej Pastor

„Třešnička na dortu tam chybí a bude nás to dlouho mrzet,“ vrátil se ještě Miroslav Koubek ke středeční porážce se Spartou v domácí Doosan Areně. „Ale teď už je to historie. My musíme v nastolené cestě pokračovat,“ dodal 72letý kouč už směrem k příští sezoně. Přípravu na ni zahájí s týmem 17. června. Ve chvíli, kdy bude v Německu v plném proudu mistrovství Evropy.

V úterý oznámí reprezentační trenér Ivan Hašek nominaci, ve které se očekávají i vaši svěřenci. Co na tohle říkáte?

Jsem spokojený s tím, že hráči Plzně jsou v hledáčku reprezentace. Věřím, že někteří pojedou na Euro. Myslím, že je to posun oproti minulému roku. Je to potvrzení velmi dobré práce jak hráčů, tak i nás, realizačního týmu.



Může mezi nimi být i Pavel Šulc, který kvůli vyloučení ve finále MOL Cupu přišel o nedělní zápas zápas na Spartě a na poslední chvíli mu vyfoukl korunu pro krále ligových střelců slávista Václava Jurečka…

Pro Šulcika je to škoda, ale nedá se nic dělat. I tak má za sebou skvělou sezonu.



Co ještě říct k derniéře na Spartě, kde jste remizovali 1:1?

Byl to dobrý zápas. Sparťané se toužili rozloučit vítězstvím, šlapali do nás a vůbec na nich nebyl znát nějaký průběh oslav. Hráli na sto procent. My jsme trošku měli obavu o naší motivaci po středečním pohárovém zklamání, ale pracovali jsme s klukama a ti zase ukázali charakter.



Remíza tedy byla spravedlivá?

Ano, hrálo se nahoru dolů, šance byly na obou stranách. Bylo to jen o tom, jak to vyřeší koncoví hráči. Gólmani předvedli velmi dobré zákroky.



Máte za sebou pořádnou porci 56 zápasů. Těšíte se teď na volno?

Těším, to nepochybně. Ale zase, že by mě to nějak sešrotovalo, semlelo, to ne. Zatím je to dobrý. (úsměv)