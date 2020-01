„Z obou těch zápasů jsme získali spoustu informací. Ale prvotní je, že kluci přijali náročný způsob hry,“ pochvaloval si slovenský kouč Adrián Guľa, který v lednu vystřídal na trenérské lavičce Pavla Vrbu.

O to těžší pro něho bude zužování kádru, které musí udělat před pondělním odletem do Španělska.

„Nebude jednoduché do týmu zasáhnout, kluci na sobě poctivě pracují. Sami jste mohli vidět, že na sobě pracují. Je tam úsilí, nasazení a chtění,“ prohlásil Guľa.

„Ale jsem tady od toho, abych dělal i tato rozhodnutí, je to náplň mé práce,“ doplnil 44letý Slovák.

Na soustředění vezme 23 hráčů do pole a tři brankáře.

„Vyhodnotíme si, pro koho bude lepší, aby pokračoval v rozvíjení svého talentu někde jinde,“ nebyl kouč konkrétní. Ortel padne nejspíš až těsně před odletem do španělské Málagy.

„Nějakou představu už mám, ale není definitivní. Uvidíme , jak na tom budou kluci zdravotně,“ připomněl Guľa, že ani ve čtvrtek ještě nenastoupil Dominik Janošek a na marodku k němu přibyl i chorvatský záložník Marko Alvir, jediná zimní posila, který naposledy působil v Příbrami.

Další příchody už slovenský kouč vyloučil. „Směrem dovnitř je kádr uzavřený,“ odpověděl Guľa rezolutně.

Nakolik je boj o místo v sestavě plzeňské Viktorie prestižní, dokazuje scénka ze čtvrtečního zápasu se Žižkovem. Vytáhlý útočník Tomáš Chorý vystřídal v 69. minutě kanonýra Michaela Krmenčíka, ale brzy na to po srážce s jedním ze soupeřů opouštěl hřiště se zlomeným nosem.

„Nemělo by to být nic komplikovaného. On dokonce říkal, že ještě přijde odehrát další poločas,“ nechápal slovenský kouč, jenž věří, že Chorý do Španělska odletí a zapojí se do zápasů.

Viktoriáni tam sehrají hned čtyři; první bude v pátek 31. ledna opět dvojzápas. V pondělí 3. února je pak prověří švédské Örebro, další soupeře oznámí klub před odletem.

Z každého utkání byl měl být k dispozici přímý přenos na internetu.