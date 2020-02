A při vítězném utkání v Opavě (3:0) na marodku přibyl i levý bek Adam Hloušek, jenž musel podstoupit operaci ramena. „Jsou to nepříjemné věci, ale musíme se s nimi vypořádat,“ říkal trenér Adrian Guľa na včerejším setkání s novináři.

„Ale zase je potěšitelné, že Aleš už trénuje s mužstvem v plné zátěži.Také u Davida se zdravotní stav zlepšuje. Uvidíme, do soboty je ještě daleko,“ doufal kouč plzeňské Viktorie, že alespoň jeden z této dvojice by mohl být proti Příbrami k dispozici.

Určitě však bude viktoriánům chybět konžský záložník Joel Kayamba, jenž viděl v Opavě čtvrtou žlutou kartu.

„Z tohoto pohledu je velmi dobře, že se gólem chytil Kopic. Ale to samé jde říct o Pištovi Mihálikovi. Oba ukázali pracovitost, chuť hrát. Konkurence je vždy dobrá,“ potěšilo trenéra Guľu.

Minimálně na dvou postech však bude muset změnit základní sestavu oproti té, která vyběhla k úvodnímu zápasu jara. „My od prvního dne deklarujeme, že potřebujeme každého hráče. Proto jsme chtěli mít rozehrané všechny. Ale možná už s tím přestaneme, abychom nepřivolávali další zranění,“ pousmál se trenér.

„Je dost možné, že sestava, která v Opavě končila, bude teď tou zahajovací,“ poodkryl kouč Viktorie karty, ale konkrétnější být nechtěl.

A to má ještě v záloze argentinského záložníka Ívana Díaze, čerstvou posilu, která se v Opavě nevešla do nominace. „Byl tady velmi krátce, abychom ho mohli okamžitě použít. Teď bude záležet i na zdravotním stavu ostatních. Já mu důvěřuju, ale musí poznat, jak to tady funguje. Budeme trpěliví,“ doplnil Guľa.

Sobotní utkání s Příbramí začíná od 16.30 hodin.