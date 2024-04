Svoji dobrou bilanci se slávistickým protějškem Jindřichem Trpišovským na tiskové konferenci po nedělním vítězství 1:0 plzeňský trenér Miroslav Koubek sice lehce bagatelizoval, ale fakta hovoří jasně. Z osmi vzájemných zápasů jich šest vyhrál.

Plzeňský kouč Miroslav Koubek a jeho slávistický protějšek Jindřich Trpišovský po nedělním vítězství Viktorie 1:0. | Foto: Jindřich Schovanec

„Co se týče té bilance s Jindrou, je to spíš náhoda. Nezveličoval bych to, žádné kouzlo nemám,“ říkal plzeňský kouč Miroslav Koubek.

Fakta však hovoří jasně, šest z osmi zápasů proti sešívaným vyhrál. Dařilo se mu na ně už když trénoval Hradec, před dvěma lety Slavii porazil a tím přihrál titul právě Viktorii.

A daří se mu i po přesunu na plzeňskou lavičku, na podzim po dlouhém čase vyloupil pražský Eden (2:1)a teď v neděli uspěl i doma.

Oba zápasy měly stejný jmenovatel, Viktoria byla hladovější po úspěchu, dala do hry správné emoce a také skvěle dodržela stanovenou taktiku. V neděli sešívané prakticky k ničemu nepustila, naopak sama využila každé situace zahrozit.

„Po lepším úvodu Slavie jsme hru srovnali, ve druhé půli už jsme podle mého dominovali, byli jsme lepší. Takže si myslím, že zasloužená výhra. Byli jsme nebezpeční,“ soudil dvaasedmdesátiletý kouč, který si tak mohl po utkání užívat i ovace zaplněné Doosan Areny.

„Není to nepříjemné, to je jasné,“ usmíval se trenér Viktorie, když přišel mezi novináře a vyslal vzkaz plzeňským kotelníkům.

Jeden gól mu sudí neuznal, ale Šulc v závěru se Slavií stejně rozhodl

„Já bych si přál, aby vyvolávali i moje asistenty Bakoše, Kozáčika, Trousila, Bečku nebo kondičního kouče Kastnera. Nechci se tady bušit do prsou, je to týmová práce,“ pokračoval dobře naladěný Miroslav Koubek.

Radoval se z ligové výhry nad odvěkým rivalem, ale v hlavě už měl čtvrteční odvetu Evropské konferenční ligy v italské Fiorentině. Po domácí bezbrankové remíze se můžou viktoriáni poprat

o další historický postup.

„Máme o jeden den víc na přípravu, než to bylo před Slavií. To je lepší, i když cestujeme. Ale není to Kazachstán, v Itálii jsme za chvíli,“ věřil trenér Viktorie, že jeho tým rychle zregeneruje.

A fanoušci mu věří, že zase dokáže namíchat správnou sestavu i taktiku. Zhruba tisícovka se jich chystá přímo do Toskánska. S jakou náladou se budou vracet?