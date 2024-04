Po šestnácti zápasech v řadě, v nichž se svými svěřenci neokusil hořkost porážky, musel plzeňský trenér Miroslav Koubek skousnout, že jeho tým doma nestačil na Liberec, který se naopak v této sezoně poprvé radoval z vítězství venku.

Trenér Miroslav Koubek během zápasu Viktorie Plzeň s Libercem (1:3). | Foto: fcv/Martin Skála

Viktoriány pokořil na jejich hřišti 3:1 a potvrdil tak, že hra Slovanu jim nesvědčí. Na podzim pod Ještědem totiž padli dokonce 0:3.

Tentokrát ale nebyl zkušený kouč ke hře svého celku až tolik kritický. „Všichni hráči tvrdě makali, po stránce přístupu jim nic nevytýkám. Ale nemělo to patřičnou kvalitu, klíčové situace jsme nezvládli a tam je příčina porážky,“ říkal 72letý Miroslav Koubek a litoval především chyb při inkasovaných gólech.

„Ukázalo se, že výpadek defenzivních hráčů byl důsledkem nestability,“ zmínil absenci stoperů Hranáče s Dwehem, ale i defenzivního štítu Červa a při obranných standardkách jistě chyběl i útočník Chorý. Jinak ale svoje svěřence příliš nekáral.

Viktoria na Liberec nevyzrála ani doma, dostala tři góly a poprvé na jaře padla

Zřejmě i pod dojmem toho, že je už v úterý 2. dubna čeká od 18 hodin v Jablonci, který v sobotu prohrál na hřišti pražských Bohemians 0:2, důležité čtvrtfinále MOL Cupu.

Dva hráči, kteří stáli v sobotu kvůli karetnímu trestu (Chorý, Červ) už budou k dispozici. Ale jak to vypadá s Hranáčem a Dwehem, popřípadě Mosquerou, který musel kvůli zranění střídat?

Já začnu Jhonem (Mosquera). Musíme si počkat na vyšetření, má tržnou ránu nad obočím. Je podezření, že tam může být i něco prasklého, ale nechci předbíhat. V úterý určitě nebude.

A ti dva stopeři, kteří si minulý týden plnili reprezentační povinnosti?

Hranáč se vrátil ze srazu nemocný, nikoliv zraněný. Děláme všechno proto, abychom ho dali do pořádku. Sampson (Dweh) se snad taky oklepe, vrátil se ve čtvrtek večer, byl unavený. Na tréninku bylo znát, že letěl přes půl Afriky.

Věříte tedy, že i díky zmíněným návratům půjde v Jablonci váš výkon nahoru?

Ano, dává nám to velkou naději. Čtyři hráči by se měli vrátit, bude to zase o něčem jiném. Ale všechno špatné je pro něco dobré, to potvrdil i zápas s Libercem.

Povídejte…

Dostali se do hry kluci, kteří dosud tolik nenastupovali. Měli větší minutáž, i když se zápas nepodařil, je důležité dostat je do tempa, protože teď to půjde ráz na ráz a proti Fiorentině budeme mít problémy na stranách. Nemůžou hrát kluci, kteří nejsou na soupisce (Havel, Souaré), Honza Kopic je vykartovaný.

1/6 Zdroj: fcv Fotbalisté Viktorie Plzeň Tomáš Chorý a Lukáš Červ nemohli proti Liberci hrát kvůli žlutým kartám a tak si vyzkoušeli atrakce ve fanzóně. 2/6 Zdroj: fcv Fotbalisté Viktorie Plzeň Tomáš Chorý a Lukáš Červ nemohli proti Liberci hrát kvůli žlutým kartám a tak si vyzkoušeli atrakce ve fanzóně. 3/6 Zdroj: fcv Fotbalisté Viktorie Plzeň Tomáš Chorý a Lukáš Červ nemohli proti Liberci hrát kvůli žlutým kartám a tak si vyzkoušeli atrakce ve fanzóně. 4/6 Zdroj: fcv Fotbalisté Viktorie Plzeň Tomáš Chorý a Lukáš Červ nemohli proti Liberci hrát kvůli žlutým kartám a tak si vyzkoušeli atrakce ve fanzóně. 5/6 Zdroj: fcv Fotbalisté Viktorie Plzeň Tomáš Chorý a Lukáš Červ nemohli proti Liberci hrát kvůli žlutým kartám a tak si vyzkoušeli atrakce ve fanzóně. 6/6 Zdroj: fcv Fotbalisté Viktorie Plzeň Tomáš Chorý a Lukáš Červ nemohli proti Liberci hrát kvůli žlutým kartám a tak si vyzkoušeli atrakce ve fanzóně.

V útoku proti Liberci hrál Matěj Vydra, který v úvodu zahodil velkou šanci. Co s ním udělat, aby byl produktivnější?Je to tak, Matěj se trápí, motá se v tom. Dostal se do mentální křeče. On by strašně chtěl, na tréninku to chce zlomit, rve to tam… Myslím, že se tím zbytečně moc trápí. Říkám mu: uvolni se, vždyť jsi dal mraky gólů. Ale nikdo není superman, šrotuje mu to v hlavě, je nešťastný.

Ještě se vrátím k poháru v Jablonci, čekáte podobný zápas jako nedávno v lize, kdy jste tam před reprezentační pauzou vyhráli 2:1?

Bude záležet také na terénu, který tam byl úděsný. Věřím, že už by měl být trávník lepší. Ale to je pro oba týmy stejné, jaký bude takový bude. Ale pokud by měl být terén špatný, může to být podobný zápas.