Fotbalisté Viktorie Plzeň po devíti letech vyhráli v Praze na Slavii, o výhře 2:1 rozhodl dvěma góly slovenský reprezentant Erik Jirka. Zatímco pro hráče to byl svátek, jejich trenér Miroslav Koubek to na týmy vedené kolegou Jindřichem Trpišovským umí.

Plzeňský kouč Miroslav Koubek během utkání na pražské Slavi (2:1). | Foto: Jindřich Schovanec

V neděli večer to bylo jeho už páté vítězství, na Slavii předtím dvakrát vyzrál i s Hradcem Králové, teď to zopakoval s plzeňskou Viktorií. Celkově to bylo už jeho páté vítězství nad týmy vedené koučem Trpišovským. „Přesnou bilanci v hlavě nemám,“ usmíval se Miroslav Koubek na tiskové konferenci po vítězství 2:1.

Jak hodnotíte výkon týmu? Tak jako vy ve druhé půli Slavii dlouho nikdo nepřehrál…

Samozřejmě pozitivně, máme radost z výkonu. Cestou na Slavii jsem si říkal, že výsledek je důležitý pro nás, ale chtěl jsem se tady prezentovat kvalitním výkonem. Pokud se to takhle skloubilo, je moje spokojenost vysoká. Věděl jsem, že můžeme uspět jedině vysokým presinkem, honit Slavii po celém hřišti. A to se nám dařilo téměř 90 minut, klobouk dolů před mančaftem. Pracovali jsme na tom celý týden a celkem se nám dařilo, soupeře jsme do šancí moc nepouštěli.

Na Slavii většina týmů moc šancí nemá. Neříkal jste si o poločase, že vás může jejich neproměnění šance mrzet?

Určitě, měli jsme tam dobré situace. Kluky jsem chválil za to, jak plní úkoly, i nasazení bylo dobré. Ale vytknul jsem jim, že mohli některé balony lépe udržet, dát lepší finální přihrávku. Pár míčů jsme tam vyházeli.

Co říkáte na to, jak Erik Jirka suverénně proměnil dva sólové nájezdy?

U něho to není úplně neobvyklé, on má dobrou koncovku. Na tréninku tyhle atributy vidím. On je trochu utajovaný (úsměv). Teď mu dávám větší prostor. A to má ještě vynikající tvrdou střelu, kterou dneska nevyužil. Slovenský národní mančaft ví, co v něm má, i když tam v poslední době nehraje.

Zdroj: Youtube

Trenére víte, jakou máte bilance s Jindřichem Trpišovským?

Nemám noci, že bych o tom přemýšlel. Asi vám neřeknu přesnou odpověď, v poslední době jsem párkrát vyhrál (úsměv). To víte vždycky vy novináři…

Je to pět výher a dvě porážky. Čím to je, že se vám proti němu daří?

To je písnička od kapely No Name, že (usměje se). Čím to je… Já to nevím.

Kdy padlo rozhodnutí, že půjde do branky Jindřich Staněk? Bylo to riziko?

Jindra podstoupil řadu speciálních vyšetření, u největších českých špiček. Po třech týdnech lékaři shledali, že není limitován. Bylo to na jeho pocitu, sehnali jsme mu helmu a nechali jsme to na něm. My trenéři jsme se rozhodli včera.

Byl to nejlepší výkon mužstva pod vaším vedením?

Můžeme to tak říct, bylo to kvalitní. Podobně jako před deseti dny v Záhřebu, dneska jsme na to navázali.

A jistě je to pro vás vzpruha po dvou porážkách za sebou? Zamotali jste tabulku…

Nevím, jestli se píše, že Plzeň hraje o titul. Chceme být co nejvýš, ale probíhá přestavba mužstva. Vrátili se kluci z hostování v týmech, které bojovaly o záchranu (Šulc, Hranáč), přišel Dweh z druholigového Vyškova. To je dobrá filozofie klubu. Nevím, kolik stojí tihle kluci… V pražských S se kupují hráči za 70 milionů, dejte nám čas…

Mimochodem zrovna u Šulce bylo patrné naštvání, když jste ho střídal. Co na to říkáte?

Tohle beru, jsou tam emoce. Potřebovali jsme vnést do hry útočný důraz. Šulcík byl dobrý na balonu, ale těžko se prokousával do šance. Proto tam šel útočník, podařilo se to, nahrál na gól. Chápu reakci Pavla, to je v pohodě.

Vydra pak střídal kvůli zranění, šlo o jeho operované koleno? Jak to s ním vypadá?

Trneme, jak to dopadne, musíme počkat na vyšetření.